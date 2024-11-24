Прыжки с трамплина. Херль победил в Лиллехаммере, Марусяк 36-й

Австрийский прыгун Ян Хёрль выиграл второй личный старт на первом этапе Кубка мира сезона-2024/25 в норвежском Лиллехаммере. Для него это четвёртая в карьере победа на Кубке мира.

26-летний австриец на 7,5 балла опередил вчерашнего победителя, Пьюса Пашке. 34-летний немец сохранил лидерство в общем зачете. Топ-3 в воскресном старте замкнул еще один австриец, Даниэль Чофениг. Штефан Крафт снова стал четвертым, не сумев удержать лидерство после первой попытки.

Лидер сборной Украины, Евгений Марусяк, снова прекратил борьбу первой попытки, показав 36-й результат. Другой украинец, Виталий Калиниченко, не прошел квалификацию.

Итоговые результаты:

Следующий этап Кубка мира состоится в финской Руке с 29 ноября по 1 декабря.