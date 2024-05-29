Украинцы завоевали золото на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Украинская смешанная команда в составе Дарьи Дудки и Сергея Кулиша заняла первое место на чемпионате Европы по пулевой стрельбе из трех положений.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

В финале украинцы противостояли представителям Норвегии и в напряженном поединке победили со счетом 17:15.

Это уже вторая награда для Украины на этом турнире. Накануне именно Кулиш добыл серебро в этой же дисциплине среди мужчин. Отметим, что Сергей уже имеет олимпийскую лицензию на Игры в Париже-2024.

Сборную Украины на турнире представляют 32 спортсмена в двух возрастных категориях - взрослые и юниоры.