"Я доволен своим результатом": Кулиш - о серебре на Олимпиаде и любимой дисциплине

Украинский стрелок Сергей Кулиш, военнослужащий ВСУ, накануне завоевал для Украины вторую медаль на Олимпиаде в Париже. В пулевой стрельбе из винтовки из трех положений среди мужчин он выиграл серебро.

О своем выступлении и взятии награды Сергей пообщался с украинскими журналистами.

— Поздравляем с победой. Удалось услышать, что вы разговаривали с собой в ответственные моменты, чтобы настраиваться, держать концентрацию. Уже переосмыслили после вчерашнего дня свой успех? Насколько силен был прессинг, как вы оцениваете свое достижение?

– Все очень хорошо оцениваю, все сложилось так, как я хотел. И по работе и финальный результат все очень хорошо. На финале, если вы смотрели, плотность результатов была очень велика. Я буквально 10,0 попадал и спускался на 5 место и это очень давило. Эмоции зашкаливали, но я справился.

– Насколько реально было выиграть золото?

— Честно говоря, я доволен своим результатом. Потому что могло быть лучше, могло быть хуже.

– Все от одного выстрела зависит?

– Да.

— Во время финального выступления чего-то не хватало, что давило на вас, что пошло не так и в квалификации, и в финале?

— В квалификации я попал в восьмерку, она была случайной и это меня немного сбило, все пошло не так, как хотелось. А в финале в конце начал отпускать адреналин и немного поменялась работа. Ничего критического не было, но все же сменилась работа.

– Для кого эта медаль, кому посвящаете? Насколько этот результат важен для нашей страны в том контексте, что сине-желтое знамя поднималось на пьедестале Олимпийских игр?

– Это медаль украинская, она моя, я украинец. Нет такого человека, которому бы я посвятил. Это наша.

— Что касается пневматической винтовки, не удалось вам взять медаль, хотя вы уже добывали ее в этой дисциплине раньше. Что на этот раз пошло не так, как это огорчило вас?

— Да не расстроило, результат хороший, ничего плохого не было, все было хорошо. Но у нас в тире не работал кондиционер, были неблагоприятные условия, видимо это сыграло плохую роль. Но я доволен результатом. На самом деле, все сложно объяснить, потому что стрельбы с десятыми и где-то немного не хватает, потому что в финале результаты очень плотные.

— Расскажите нам, какая атмосфера в вашем виде спорта, ведь вы находитесь в Шаторе, отдельно от олимпийской деревни, есть ли вообще ощущение Олимпиады или как на Чемпионате мира?

— Здесь Олимпиада совсем иначе чувствуется, не как Олимпиада, это все говорят. Для меня, пожалуй, так лучше. Это более спокойные условия, нет такого напряжения, как на Олимпиаде. Потому что здесь все свои, ты как дома, оно чувствуется как финал Кубка мира.

— Если семейная атмосфера, то и волноваться нечего, но, наверное, волнуетесь, когда соревнование за медаль?

— Мысли об Олимпиаде все равно есть. Они никуда не исчезнут.

— Вспоминали ли перед стартом Парижа тот курьез, произошедший в Токио? Насколько это давило?

— Это на меня уже не давит, но вспоминал. Это был для меня большой стресс, потому что я полгода каждый день проживал этот момент. Думал, что надо контролировать, куда я стреляю, что я делаю.

— Судя по результатам, можно сказать, что это ваша любимая дисциплина?

– Это и была моя любимая дисциплина.

— Кто поздравлял вас, были ли неожиданные звонки, сообщения? Почувствовали ли, что сделали что-нибудь большое на Олимпиаде?

– Все поздравляют, мне очень приятно, что пишут люди, которых я не знаю: "Слава Украине", "Слава ВСУ". Родные поздравляют, близкие, это круто, но классно, когда поздравляют люди, просто интересующиеся спортом. Поэтому просьба всем: писать нашим спортсменам, еще выступающим на Олимпиаде.

— Очень популярным стал турецкий спортсмен, выступавший в одной футболке, возможно, вы знакомы, поделитесь впечатлениями от его выступления и лука?

— Мэм классный, мы всей командой посмеялись. Надеюсь, он тоже посмеялся, для него это не досадно. Для него это уже шестая Олимпиада, если не ошибаюсь, он взял медаль, долго шел к этому. Мэм просто сделал его известным.

— Авторы мэмов подчеркнули, что он без специального снаряжения, но ведь он не мог быть в нем…

– Пистолетчики в нас и не стреляют в специальном снаряжении. Он стрелял в своей турецкой форме, это лишь винтовка стреляет в нас в костюмах, так как я.

— Как чувствует себя Елена Костевич после квалификации?

– Я еще не разговаривал с ней. Но я думаю, что она не очень в хорошем настроении, потому что была готова. Но не получилось, это – стрельба, это – спорт.

– Кто первым увидит в Украине серебряную награду Олимпийских игр?

– Думаю, что жена и ребенок. Потому что мы как раз приезжаем во Львов и они меня будут ждать.

– Если пограничники не попросят показать.

– Это может быть. Возможно, скорее пропустят.

— Организаторы сделали так, что есть кусок железа из Эйфелевой башни и она как будто должна разлагаться на 3 части, которые можно подарить родным или тренерам. Вы уже изучали эту конструкцию, какая она с виду, на вес?

– Да, я знаю, что она разлагается, но не знаю как. 7 процентов Эйфелевой башни есть, кажется (смеется). Я бы не хотел ее разбирать, если честно.

— Призерам дарят тубусы, что в них всем очень интересно?

– Я открывал, там непонятно. Есть картинка с номером, это как сертификат к медали, что есть частица Эйфелевой башни. Но мне так сказали, возможно, я ошибаюсь, не буду утверждать. Еще скажут, что обманул (смеется).

— Вы в Рио выиграли в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, в Париже с 50 метров из трех положений, какая дисциплина вам больше нравится?

— На 50 м, пожалуй, интереснее, потому что это открытый тир, три положения. Погодные условия влияют, ты смотришь на ветер, дождь, солнце, это интереснее.

Добавим, что Кулиш принял участие в третьей Олимпиаде. Во всех играх он выходил в финалы.

Для Кулиша это была последняя дисциплина в Париже-2024. Ранее Сергей не смог пробиться в финал в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, в которой он завоевал серебряную медаль Рио-2016.