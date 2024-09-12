Виктор Дидух — украинский паралимпийский чемпион Парижа-2024 поборол рак и построил академию настольного тенниса в родном селе

На Паралимпиаде в Париже игрок в настольный теннис Виктор Дидух завоевал бронзу в смешанной паре с Ириной Шинкаревой. И единственное в своей карьере личное паралимпийское золото. В общей сложности у спортсмена за плечами девять титулов чемпиона Европы, два золота мирового первенства и пять паралимпийских медалей: командное золото в Рио-2016, личное и командное серебро в Токио-2020 и две медали из Парижа-2024.

Виктор Дидух после победы в финале Паралимпиады-2024 Национальный паралимпийский комитет Украины

"Я знал, если будут метастазы, то пристрелю себя"

Четырнадцать лет назад 23-летний игрок сборной Украины по настольному теннису Виктор Дидух вернулся с чемпионата Европы в Чехии. Тогда он заметил, что левая нога напухла. Врачи диагностировали хондросаркому – злокачественную опухоль. Два года болезнь упорно не отступала.

— У меня немного был шок. Мама ведь только три года, как умерла от рака. Я знал, что если будут метастазы, то я себя пристрелю. Не хотел мучиться. Даже придумал, как это сделаю – из самодельного ружья.

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Через два года Виктор пережил пять операций. Уже после них левую ногу ниже колена почти не ощущал. Ее пришлось ампутировать. Да Дидух потерял ногу, но победил рак.

— После операции мысли были такие, что есть еще правая нога. И вообще у меня есть все, что нужно для жизни. Я попросил принести мне ракетку и мячик в больницу, как будто мне безразлично, что ноги нет. Хотя, может, и в самом деле так не было. Но я делал все, чтобы все меньше меня волновались. Брат тогда посоветовал мне не "вымахиваться".

Виктор взял ракетку в руки 5 лет под влиянием отца. Папа не был профессиональным тренером – работал директором школы и учителем иностранного языка. Но любил настольный теннис и дома у семьи был теннисный стол, происходили семейные турниры между отцом и четырьмя сыновьями. Двое из них стали спортсменами. Сейчас Александр Дидух – личный тренер Виктора.

— Старшие братья всегда играли, не было гаджетов, не было что делать. Все время вертелся с ними. Это не было так, что я профессионально играл. Просто стучал. Профессиональный спорт начался позже.

Первые победы в паралимпийском спорте

Через 10 месяцев после ампутации, в сентябре 2013-го Виктор Дидух выиграл свой первый чемпионат Европы среди паралимпийцев. В 2014-м стал чемпионом мира. Так началась новая страница его спортивной карьеры и жизни.

— Мне хотелось попасть на первые Паралимпийские игры. Надо было свою академию строить, деньги зарабатывать. Идея с академией мне пришла еще до ампутации, в 2002 году. Когда первый раз за границу уехал. Там я понял, что не надо ездить туда, нужно просто перенять опыт и сделать что-нибудь подобное здесь.

В 2016-м Виктор стал паралимпийским чемпионом в команде с Максимом Николенко и Михаилом Поповым, а их тренером был старший брат Виктора – Александр Дидух.

— Тогда получил деньги за золото и купил землю в своем селе. Здесь был бывший колхозный ток. Сложно ли было? Второй раз уже не сделаю такой жизни. Надо было многим людям дорогу перейти, деньги вложить, а возвращаются они долго.

Ферма, на месте которой построена теннисная академия Снимок экрана из сюжета "ТРК Львов"

Это не денежный проект. Но легче подготовиться к Паралимпиаде, когда у тебя есть свой зал. Сначала нужно создать условия. Должен глубже менять, чтобы стать чемпионом. Все мои победы – это побочный эффект Академии.

"Я бы на месте китайца у себя легко выиграл"

Сейчас Виктору 37 лет. Он отец двух дочерей, живет с семьей во Львовской области в селе Андреевка. Встречает меня во дворе своей академии.

Виктор Дидух с дочерью Яной Facebook Виктора Дидуха

После приезда из Парижа мужчина пытается мыслями наконец-то выйти из игры, но многочисленные посетители возвращают его обратно за теннисный стол. Во время нашего разговора он то дает интервью в прямом эфире местного радио, то принимает телефонные поздравления:

— Молодец Витя! Ты настоящий человек и патриот. Я смотрел все матчи. И вот что вижу: ты без ноги, а они все с ногами, – говорит мужчина в трубке.

— Такая классификация, — смеется Виктор, — мой украинский протез лучше, чем их китайские ноги.

У соперника Виктора в матче за золото – Шуай Жао из Китая нет левой руки. Именно ему он уступил три года назад в финале Паралимпиады в Токио. В парижском матче за чемпионство в пяти партиях смог дожать китайца и выиграть 3:2.

— По совету своего тренера Саши Дидуха, я сменил накладки на ракетку. Это сделало ее более жесткой, и дало результат. А готовился, я по-прежнему. Соперник не изменился, только мне казалось, он больше нервничал – хотел стать большим, четырежды подряд выиграть Паралимпиаду. Это на него немного давило.

Перед игрой за золото Виктор представил, каким счастливым приедет домой, даже если получит серебро. С легкой душой вышел за стол.

— Я бы на месте китайца у себя легко выиграл. Он во многом не справился, а я смог это увидеть. Дальше просто играл. А когда только играешь, не думаешь, что у тебя какая-нибудь миссия, то делаешь все лучше. Я знал, что много против меня болеют, и многие болеют за. Поэтому все играли в Паралимпиаду, китаец играл в Паралимпиаду, а я играл в теннис. Единственное, если бы проиграл, было бы жаль, потому что дети плакали бы, жена переживала очень и друзья.

"Хотел бы чтобы Александр Усик меня поздравил и приехал к нам в Академию"

Самый тяжелый матч в Париже Виктор сыграл в четвертьфинале против шведа Эмиля Андерсона, где уступив 0:2, одержал волевую победу – 3:2, гарантировав себе медаль.

— Я тяжело отходил от смешанных пар. Сильно истощился, организм все же становится старше. Счастья после четвертьфинала было много. Просто подумал, что уже есть медаль – основную задачу выполнил. Затем играл в удовольствие. Все пазлы сложились. Мой брат Саша говорит: "Чтобы такие матчи играть надо быть немного свихнутой на голову". И я вхожу в то состояние, я агрессивен, с людьми не говорю.

После победы уже принимал поздравления, наиболее приятно, что знакомые военные звонили-писали, хотел бы Александр Усик меня поздравил, то было бы классно. И чтобы приехал к нам в Академию. Я даже усы сделал, как у Усика, видишь?

"Какая разница ты паралимпийский чемпион или нет? Надо работать дальше"

Если золото с Рио Виктор считал только началом своей карьеры и стартом воплощения мечты – Академии настольного тенниса, то золото из Парижа называет символом продолжения всего, что он начал. Призовые, которые получит за медали, а это 180 тысяч долларов, планирует вложить в развитие академии, а часть отдаст на нужды Вооруженных сил Украины.

— Это золото будет началом другой карьеры, другой жизни. У меня жизнь не изменится. Сейчас все равно нужно топить котел в зале, проводить тренировки, самому тренироваться, детей тренировать. Какая разница ты паралимпийский чемпион или нет? Надо работать дальше. Но то, что оно сейчас на слуху может помочь, например, раненому военному или ребенку с инвалидностью. Показать, что можно что-то делать, добиваться. Тогда и моя академия потребуется. Если я мотивировал хотя бы одного человека – это хорошо.

Зал теннисной академии Facebook Виктора Дидуха

С 2017 года в Академии настольного тенниса Виктор уже успел мотивировать и научить десятки детей, взрослых, военных и гражданских с инвалидностью.

Рядом со спортивным залом, спортсмен построил гостиницу со столовой. Есть здесь и известное в деревне кафе "МакДидух", а скоро будет еще и салон красоты. Сюда приезжают на несколько недель участвовать в тренировочных сборах и турнирах. Но когда Виктор только начинал строительство – часто слышал упреки относительно расположения Академии именно в селе.

Кафе возле теннисной академии Виктора Дидуха Алла Васьковская

- Я не выбирал строить в городе или селе. Я выбирал, будет ли академия в селе или ее не будет вообще. Земля в городе стоит как вся академия. Строить ее в городе было невозможно.

"Если бы не мой ребенок, я бы не стал паралимпийским чемпионом"

Именно в зале академии Виктор готовился к Паралимпиадам, чемпионатам Европы и мира. Здесь он тренирует и своих дочерей Диану и Яну. Для старшей – 10-летней Дианы он является личным тренером.

Виктор Дидух с дочерью Дианой в детстве Facebook Виктора Дидуха

— Если бы не мой ребенок, я не стал бы паралимпийским чемпионом. Каждый раз, когда мне надоедает нервничать, я измучен, а она хочет поиграть, то мы идем на тренировку. А пока я с ней играю, я и сам тренируюсь, вес держу, с желанием играю. Важно именно с желанием играть. А я так и играю, когда мой ребенок в зале.

"Чтобы быть сильным в спорте – надо быть свихнутым"

В июне этого года в Академии настольного тенниса прошли всеукраинские соревнования среди военных и ветеранов с ранениями – Кубок Воинов. Сначала участники играли в теннис, а затем пробовали фирменное блюдо от Виктора Дидуха – борщ на костре.

Снимок экрана с Instagram

— Если уж не буду в теннис играть, то буду варить борщи.

Но пока Виктор в спорте, то занимается приготовлением только своих фирменных блюд. И отмечает, что у настоящего спортсмена, по его мнению, нет хобби.

Виктор Дидух Facebook Максима Козицкого

— Чтобы быть сильным в спорте, нужно быть свихнутым. Чем больше часов натренировано, тем лучше. Если у тебя есть хобби, ты уже тратишь время на него.

Хотя, наверное, альтернативой хобби для "свихнутого спортсмена" Дидуха является его академия. Он здесь и водитель, и тренер, и кризисный менеджер, иногда даже повар и строитель.

— Успеваю тренироваться до девяти утра, пока телефон молчит. Это легко. А тяжело, когда тебе звонят, раздражают, а ты тренируешься в тот момент. Когда ты встал, выпил кофе, пришел на тренировку. В зале свеженько, чистенько. Разыгрался, никто тебя не трогает, поиграл – это очень легко. Как говорили в детстве: "Сделал дело, гуляй смело".

Виктор ценитель таких высказываний и даже придумывает свои. Дочь Диана цитирует папу: "Играйте, выигрывайте, но не у меня". А Виктор добавляет: "Академия то не сильно, академия, то результативно!"

Как и после серебра Паралимпиады в Токио, с золотом Парижа Виктор тоже не четко говорит о своих спортивных целях на следующие 4 года.

– Я не хочу готовиться к Лос-Анджелесу, но знаю, что я буду готов скорее всего. Это неизбежно. Почему бы сейчас не играть на соревнованиях, если я еще могу играть? Идти на выигрыш тяжело, но чего нет. Я буду здесь с детьми тренироваться, с Дианой. Мне ежедневно хватает. Однажды я точно буду готов, а перед Паралимпиадой поднажму. Надо только снова спортивной злости набраться.