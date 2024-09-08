Все медалисты Украины на Паралимпийских играх 2024

Во французском Париже с 28 августа по 8 сентября проходили Паралимпийские игры 2024, на которых Украина была представлена 140 спортсменами в 17 видах спорта.

Всего украинцы выиграли 82 медали: 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые. Почти половина спортсменов, а именно 65, возвращаются домой не с пустыми руками, ведь завоевали как минимум одну награду.

При этом сразу 20 украинских паралимпийцев стали мультимедалистами Парижа-2024. Однако важно помнить, что далеко не во всех видах спорта есть возможность выиграть больше одной награды.

Больше всего раз на пьедестал почета наши паралимпийцы традиционно поднимались в плавании (40) и легкой атлетике (19), причем в десяти случаях на подиуме было двойное украинское представительство. Кроме того, впервые в истории наша сборная стала призером Игр в голболе.

Самой молодой призершей стала 16-летняя пловчиха Вероника Коржова, а самой возрастной — легкоатлетка Оксана Зубковская, которая в 43 года выиграла пятое в карьере золото Паралимпийских игр в прыжках в длину.

Чемпион собрал для вас всех украинских медалистов в одном материале.

Андрей Трусов, 24 года, плавание, класс S7

Андрей Трусов Getty images

🥇 50 метров вольным стилем

🥇 50 метров баттерфляем

🥈 200 метров комплексным стилем

🥈 400 метров вольным стилем

🥈 100 метров на спине

Ярослав Денисенко, 32 года, плавание, класс S12

Ярослав Денисенко Getty Images

🥇 100 метров вольным стилем

🥇 микст, эстафета 4х100 метров, вольный стиль, 49 очков

🥉 100 метров на спине

Игорь Цветов, 30 лет, легкая атлетика, класс T35

Игорь Цветов Getty Images

🥇 бег на 100 метров

🥇 бег на 200 метров

Денис Остапченко, 23 года, плавание, класс S3

Денис Остапченко Getty Images

🥇 50 метров на спине

🥈 50 метров вольным стилем

🥈 200 метров вольным стилем

🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков

Анна Стеценко, 32 года, плавание, класс S12

Анна Стеценко Getty Images

🥇 микст, эстафета 4х100 метров, вольный стиль, 49 очков

🥈 100 метров на спине

🥈 100 метров вольным стилем

🥉 400 метров вольным стилем

Егор Дементьев, 37 лет, велоспорт/велотрек, класс С5

Егор Дементьев Getty Images

🥇 шоссейная групповая гонка

🥈 индивидуальный персьют, 4000 метров

Наталья Кобзарь, 24 года, легкая атлетика, класс Т37

Наталья Кобзарь Getty Images

🥇 бег на 400 метров

🥈 бег на 200 метров

Александр Комаров, 36 лет, плавание, класс S5

Александр Комаров Getty Images

🥇 100 метров вольным стилем

🥉 200 метров вольным стилем

🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков

Марина Пиддубная, 26 лет, плавание, класс S11

Марина Пиддубная Getty Images

🥇 микст, эстафета 4х100 метров, вольный стиль, 49 очков

🥉 50 метров вольным стилем

Алексей Вирченко, 23 года, плавание, класс S13

Алексей Вирченко Getty Images

🥇 микст, эстафета 4х100 метров, вольный стиль, 49 очков

🥉 50 метров вольным стилем

Виктор Дидух, 37 лет, настольный теннис, класс MS8

Виктор Дидух Суспильное

🥇 одиночный турнир

🥉 микст, парный турнир

Оксана Зубковская, 43 года, легкая атлетика, класс T12

Оксана Зубковская Getty Images

🥇 прыжки в длину

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Михаил Сербин, 20 лет, плавание, класс S11

Михаил Сербин Getty Images

🥇 100 метров на спине

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Юрий Шенгур, 21 год, плавание, класс S7

Юрий Шенгур Getty Images

🥇 100 метров на спине

Юлия Шуляр, 27 лет, легкая атлетика, класс Т20

Юлия Шуляр Getty Images

🥇 бег на 400 метров

Александр Яровой, 25 лет, легкая атлетика, класс F20

Александр Яровой Getty images

🥇 толкание ядра

Анастасия Москаленко, 24 года, легкая атлетика, класс F32

Анастасия Москаленко Getty Images

🥇 толкание ядра

Мария Помазан, 35 лет, легкая атлетика, класс F35

Мария Помазан invasport.org.ua

🥇 толкание ядра

Наталья Николайчик, 37 лет, дзюдо, класс J1

Наталья Николайчик Getty Images

🥇 до 48 кг

Анастасия Гарник, 28 лет, дзюдо, класс J1

Анастасия Гарник rivne1.tv

🥇 свыше 70 кг,

Александр Назаренко, 38 лет, дзюдо, класс J2

Александр Назаренко International judo federation

🥇 до 90 кг

Владислав Епифанов, 25 лет, гребля на байдарках и каноэ, класс VL3

Владислав Епифанов Instagram

🥇 каноэ-одиночка, 200 метров

Даниил Чуфаров, 35 лет, плавание, класс S11/SB11

Даниил Чуфаров Instagram

🥈 200 метров комплексным стилем

🥈 100 метров баттерфляем

🥉 100 метров на спине

🥉 100 метров брассом

Ирина Пойда, 26 лет, плавание, класс S5

Ирина Пойда Instagram

🥈 200 метров вольным стилем

🥈 100 метров вольным стилем

🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков

Елена Федота-Исаева, 38 лет, фехтование на колесных креслах, категория В

Елена Федота-Исаева Getty Images

🥈 шпага, командный турнир

🥉 сабля, одиночный турнир

🥉 шпага, одиночный турнир

Антон Коль, 34 года, плавание, класс S1

Антон Коль Getty Images

🥈 100 метров на спине

🥉 50 метров на спине

Игорь Нимченко, 26 лет, плавание, класс S10/SM10

Игорь Нимченко Getty Images

🥈 100 метров баттерфляем

🥉 200 метров комплексным стилем

Оксана Ботурчук, 39 лет, легкая атлетика, класс T12

Оксана Ботурчук вместе с гайдом Никитой Барабановым Getty Images

🥈 бег на 100 метров

🥉 бег на 400 метров

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Владислав Белый, 26 лет, легкая атлетика, класс F38

Владислав Белый Getty Images

🥈 метание копья

Владимир Пономаренко, 31 год, легкая атлетика, класс F12

Владимир Пономаренко (слева) и еще один украинец Роман Данилюк (справа) Getty Images

🥈 толкание ядра

Роман Полянский, 38 лет, академическая гребля, класс PR1

Роман Полянский Федерация академической гребли Украины

🥈 парная одиночка, 2000 метров

Илья Яременко, 27 лет, плавание, класс S13

Илья Яременко Instagram

🥈 50 метров вольным стилем

Мария Шпатковская, 24 года, легкая атлетика, класс F46

Мария Шпатковская Федерация легкой атлетики Украины

🥈 толкание ядра

Максим Веракса, 40 лет, плавание, класс S12

Максим Веракса Getty Images

🥈 100 метров вольным стилем

Людмила Данилина, 38 лет, легкая атлетика, класс T20

Людмила Данилина Getty images

🥈 бег на 1500 метров

Марина Литовченко, 33 года, настольный теннис, класс WS6

Марина Литовченко Instagram

🥈 одиночный турнир

Марина Мажула, 41 год, гребля на байдарках и каноэ, класс KL1

Марина Мажуло Федерация каноэ Украины

🥈 байдарка-одиночка, 200 метров

Антон Крюков, 36 лет, паверлифтинг

Антон Крюков 0629.com.ua

🥈 свыше 107 кг

Евгения Бреус, 41 год, фехтование на колесных креслах, категория А

Евгения Бреус ФХУ

🥈 шпага, командный турнир

Надежда Дьолог, 38 лет, фехтование на колесных креслах, категория В

Надежда Делог Instagram

🥈 шпага, командный турнир

Наталья Морквич, 32 года, фехтование на колесных креслах, категория А

Наталья Морквич Instagram

🥈 шпага, командный турнир

Родион Жигалин, 39 лет, голбол

🥈 мужской командный турнир

Василий Олейник, 28 лет, голбол

🥈 мужской командный турнир

Федор Сидоренко, 24 года, голбол

🥈 мужской командный турнир

Сборная Украины по голболу IBSA Goalball

Антон Стрельчик, 32 года, голбол

🥈 мужской командный турнир

Александр Топорков, 33 года, голбол

🥈 мужской командный турнир

Евгений Цыганенко, 33 года, голбол

🥈 мужской командный турнир

Анна Гонтарь, 20 лет, плавание, класс S6/SB5

Анна Гонтор chmnu.edu.ua

🥉 50 метров вольным стилем

🥉 100 метров брассом

🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков

Евгений Богодайко, 30 лет, плавание, класс SM7/SB6

Евгений Богодайко Getty Images

🥉 200 метров комплексным стилем

🥉 100 метров брассом

Сергей Паламарчук, 35 лет, плавание, класс S3

Сергей Паламарчук Instagram

🥉 50 метров на спине

🥉 200 метров вольным стилем

Ирина Шинкарева, 19 лет, настольный теннис, класс XD17

Ирина Шинкарева и Виктор Дидух Getty Images

🥉 микст, парный турнир

Роман Данилюк, 31 год, легкая атлетика, класс F12

Роман Данилюк Инваспорт Черкассы

🥉 толкание ядра

Артем Колинько, 40 лет, боча, класс BC4

Артем Колинько Суспильное Спорт

🥉 одиночный турнир

Даниил Семенихин, 20 лет, плавание, класс SB5

Даниил Семенихин Instagram

🥉 100 метров брассом

Александр Литвиненко, 34 года, легкая атлетика, класс Т36

Александр Литвиненко Getty Images

🥉 прыжки в длину

Зоя Евсий, 30 лет, легкая атлетика, класс F51

Зоя Евсий Getty Images

🥉 метание диска

Максим Коваль, 26 лет, легкая атлетика, класс F20

Максим Коваль Florent.Perville

🥉 толкание ядра

Павел Баль, 38 лет, велоспорт, класс H5

Павел Баль Facebook

🥉 групповая гонка

Анжела Гаврисюк, 26 лет, дзюдо, класс J1

Анжела Гаврисюк Федерация дзюдо Украины

🥉 до 57 кг

Давид Хорава, 36 лет, дзюдо, J2

Давид Хорава (в белом) International judo

🥉 до 60 кг

Ярослав Семененко, 37 лет, плавание, класс S5

Ярослав Семененко Getty Images

🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков

Вероника Коржова, 16 лет, плавание, класс SB6

Вероника Коржова Instagram

🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков

Максим Николенко, 31 год, настольный теннис, класс MS8

Максим Николенко Суспильное

🥉 одиночный турнир

Николай Синюк, 36 лет, гребля на байдарках и каноэ, класс KL2

Николай Синюк ukraine-canoe.org

🥉 байдарка-одиночка, 200 метров

Юрий Бабинец, 29 лет, паверлифтинг

Юрий Бабинец Центр физической культуры и спорта для людей с инвалидностью "Инваспорт"

🥉 до 88 кг

Денис Шаховец, Чемпион