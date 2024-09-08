Все медалисты Украины на Паралимпийских играх 2024
Во французском Париже с 28 августа по 8 сентября проходили Паралимпийские игры 2024, на которых Украина была представлена 140 спортсменами в 17 видах спорта.
Всего украинцы выиграли 82 медали: 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые. Почти половина спортсменов, а именно 65, возвращаются домой не с пустыми руками, ведь завоевали как минимум одну награду.
При этом сразу 20 украинских паралимпийцев стали мультимедалистами Парижа-2024. Однако важно помнить, что далеко не во всех видах спорта есть возможность выиграть больше одной награды.
Больше всего раз на пьедестал почета наши паралимпийцы традиционно поднимались в плавании (40) и легкой атлетике (19), причем в десяти случаях на подиуме было двойное украинское представительство. Кроме того, впервые в истории наша сборная стала призером Игр в голболе.
Самой молодой призершей стала 16-летняя пловчиха Вероника Коржова, а самой возрастной — легкоатлетка Оксана Зубковская, которая в 43 года выиграла пятое в карьере золото Паралимпийских игр в прыжках в длину.
Чемпион собрал для вас всех украинских медалистов в одном материале.
Андрей Трусов, 24 года, плавание, класс S7
- 🥇 50 метров вольным стилем
- 🥇 50 метров баттерфляем
- 🥈 200 метров комплексным стилем
- 🥈 400 метров вольным стилем
- 🥈 100 метров на спине
Ярослав Денисенко, 32 года, плавание, класс S12
- 🥇 100 метров вольным стилем
- 🥇 микст, эстафета 4х100 метров, вольный стиль, 49 очков
- 🥉 100 метров на спине
Игорь Цветов, 30 лет, легкая атлетика, класс T35
- 🥇 бег на 100 метров
- 🥇 бег на 200 метров
Денис Остапченко, 23 года, плавание, класс S3
- 🥇 50 метров на спине
- 🥈 50 метров вольным стилем
- 🥈 200 метров вольным стилем
- 🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков
Анна Стеценко, 32 года, плавание, класс S12
- 🥇 микст, эстафета 4х100 метров, вольный стиль, 49 очков
- 🥈 100 метров на спине
- 🥈 100 метров вольным стилем
- 🥉 400 метров вольным стилем
Егор Дементьев, 37 лет, велоспорт/велотрек, класс С5
- 🥇 шоссейная групповая гонка
- 🥈 индивидуальный персьют, 4000 метров
Наталья Кобзарь, 24 года, легкая атлетика, класс Т37
- 🥇 бег на 400 метров
- 🥈 бег на 200 метров
Александр Комаров, 36 лет, плавание, класс S5
- 🥇 100 метров вольным стилем
- 🥉 200 метров вольным стилем
- 🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков
Марина Пиддубная, 26 лет, плавание, класс S11
- 🥇 микст, эстафета 4х100 метров, вольный стиль, 49 очков
- 🥉 50 метров вольным стилем
Алексей Вирченко, 23 года, плавание, класс S13
- 🥇 микст, эстафета 4х100 метров, вольный стиль, 49 очков
- 🥉 50 метров вольным стилем
Виктор Дидух, 37 лет, настольный теннис, класс MS8
- 🥇 одиночный турнир
- 🥉 микст, парный турнир
Оксана Зубковская, 43 года, легкая атлетика, класс T12
- 🥇 прыжки в длину
Михаил Сербин, 20 лет, плавание, класс S11
- 🥇 100 метров на спине
Юрий Шенгур, 21 год, плавание, класс S7
- 🥇 100 метров на спине
Юлия Шуляр, 27 лет, легкая атлетика, класс Т20
- 🥇 бег на 400 метров
Александр Яровой, 25 лет, легкая атлетика, класс F20
- 🥇 толкание ядра
Анастасия Москаленко, 24 года, легкая атлетика, класс F32
- 🥇 толкание ядра
Мария Помазан, 35 лет, легкая атлетика, класс F35
- 🥇 толкание ядра
Наталья Николайчик, 37 лет, дзюдо, класс J1
- 🥇 до 48 кг
Анастасия Гарник, 28 лет, дзюдо, класс J1
- 🥇 свыше 70 кг,
Александр Назаренко, 38 лет, дзюдо, класс J2
- 🥇 до 90 кг
Владислав Епифанов, 25 лет, гребля на байдарках и каноэ, класс VL3
- 🥇 каноэ-одиночка, 200 метров
Даниил Чуфаров, 35 лет, плавание, класс S11/SB11
- 🥈 200 метров комплексным стилем
- 🥈 100 метров баттерфляем
- 🥉 100 метров на спине
- 🥉 100 метров брассом
Ирина Пойда, 26 лет, плавание, класс S5
- 🥈 200 метров вольным стилем
- 🥈 100 метров вольным стилем
- 🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков
Елена Федота-Исаева, 38 лет, фехтование на колесных креслах, категория В
- 🥈 шпага, командный турнир
- 🥉 сабля, одиночный турнир
- 🥉 шпага, одиночный турнир
Антон Коль, 34 года, плавание, класс S1
- 🥈 100 метров на спине
- 🥉 50 метров на спине
Игорь Нимченко, 26 лет, плавание, класс S10/SM10
- 🥈 100 метров баттерфляем
- 🥉 200 метров комплексным стилем
Оксана Ботурчук, 39 лет, легкая атлетика, класс T12
- 🥈 бег на 100 метров
- 🥉 бег на 400 метров
Владислав Белый, 26 лет, легкая атлетика, класс F38
- 🥈 метание копья
Владимир Пономаренко, 31 год, легкая атлетика, класс F12
- 🥈 толкание ядра
Роман Полянский, 38 лет, академическая гребля, класс PR1
- 🥈 парная одиночка, 2000 метров
Илья Яременко, 27 лет, плавание, класс S13
- 🥈 50 метров вольным стилем
Мария Шпатковская, 24 года, легкая атлетика, класс F46
- 🥈 толкание ядра
Максим Веракса, 40 лет, плавание, класс S12
- 🥈 100 метров вольным стилем
Людмила Данилина, 38 лет, легкая атлетика, класс T20
- 🥈 бег на 1500 метров
Марина Литовченко, 33 года, настольный теннис, класс WS6
- 🥈 одиночный турнир
Марина Мажула, 41 год, гребля на байдарках и каноэ, класс KL1
- 🥈 байдарка-одиночка, 200 метров
Антон Крюков, 36 лет, паверлифтинг
- 🥈 свыше 107 кг
Евгения Бреус, 41 год, фехтование на колесных креслах, категория А
- 🥈 шпага, командный турнир
Надежда Дьолог, 38 лет, фехтование на колесных креслах, категория В
- 🥈 шпага, командный турнир
Наталья Морквич, 32 года, фехтование на колесных креслах, категория А
- 🥈 шпага, командный турнир
Родион Жигалин, 39 лет, голбол
- 🥈 мужской командный турнир
Василий Олейник, 28 лет, голбол
- 🥈 мужской командный турнир
Федор Сидоренко, 24 года, голбол
- 🥈 мужской командный турнир
Антон Стрельчик, 32 года, голбол
- 🥈 мужской командный турнир
Александр Топорков, 33 года, голбол
- 🥈 мужской командный турнир
Евгений Цыганенко, 33 года, голбол
- 🥈 мужской командный турнир
Анна Гонтарь, 20 лет, плавание, класс S6/SB5
- 🥉 50 метров вольным стилем
- 🥉 100 метров брассом
- 🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков
Евгений Богодайко, 30 лет, плавание, класс SM7/SB6
- 🥉 200 метров комплексным стилем
- 🥉 100 метров брассом
Сергей Паламарчук, 35 лет, плавание, класс S3
- 🥉 50 метров на спине
- 🥉 200 метров вольным стилем
Ирина Шинкарева, 19 лет, настольный теннис, класс XD17
- 🥉 микст, парный турнир
Роман Данилюк, 31 год, легкая атлетика, класс F12
- 🥉 толкание ядра
Артем Колинько, 40 лет, боча, класс BC4
- 🥉 одиночный турнир
Даниил Семенихин, 20 лет, плавание, класс SB5
- 🥉 100 метров брассом
Александр Литвиненко, 34 года, легкая атлетика, класс Т36
- 🥉 прыжки в длину
Зоя Евсий, 30 лет, легкая атлетика, класс F51
- 🥉 метание диска
Максим Коваль, 26 лет, легкая атлетика, класс F20
- 🥉 толкание ядра
Павел Баль, 38 лет, велоспорт, класс H5
- 🥉 групповая гонка
Анжела Гаврисюк, 26 лет, дзюдо, класс J1
- 🥉 до 57 кг
Давид Хорава, 36 лет, дзюдо, J2
- 🥉 до 60 кг
Ярослав Семененко, 37 лет, плавание, класс S5
- 🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков
Вероника Коржова, 16 лет, плавание, класс SB6
- 🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков
Максим Николенко, 31 год, настольный теннис, класс MS8
- 🥉 одиночный турнир
Николай Синюк, 36 лет, гребля на байдарках и каноэ, класс KL2
- 🥉 байдарка-одиночка, 200 метров
Юрий Бабинец, 29 лет, паверлифтинг
- 🥉 до 88 кг
Денис Шаховец, Чемпион