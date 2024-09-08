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Все медалисты Украины на Паралимпийских играх 2024

Денис Шаховець — 8 сентября, 23:00
Все медалисты Украины на Паралимпийских играх 2024

Во французском Париже с 28 августа по 8 сентября проходили Паралимпийские игры 2024, на которых Украина была представлена 140 спортсменами в 17 видах спорта.

Всего украинцы выиграли 82 медали: 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые. Почти половина спортсменов, а именно 65, возвращаются домой не с пустыми руками, ведь завоевали как минимум одну награду.

При этом сразу 20 украинских паралимпийцев стали мультимедалистами Парижа-2024. Однако важно помнить, что далеко не во всех видах спорта есть возможность выиграть больше одной награды.

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Больше всего раз на пьедестал почета наши паралимпийцы традиционно поднимались в плавании (40) и легкой атлетике (19), причем в десяти случаях на подиуме было двойное украинское представительство. Кроме того, впервые в истории наша сборная стала призером Игр в голболе.

Самой молодой призершей стала 16-летняя пловчиха Вероника Коржова, а самой возрастной — легкоатлетка Оксана Зубковская, которая в 43 года выиграла пятое в карьере золото Паралимпийских игр в прыжках в длину.

Чемпион собрал для вас всех украинских медалистов в одном материале.

Андрей Трусов, 24 года, плавание, класс S7

Андрей Трусов

Андрей Трусов

Getty images
  • 🥇 50 метров вольным стилем
  • 🥇 50 метров баттерфляем
  • 🥈 200 метров комплексным стилем
  • 🥈 400 метров вольным стилем
  • 🥈 100 метров на спине

Ярослав Денисенко, 32 года, плавание, класс S12

Ярослав Денисенко

Ярослав Денисенко

Getty Images
  • 🥇 100 метров вольным стилем
  • 🥇 микст, эстафета 4х100 метров, вольный стиль, 49 очков
  • 🥉 100 метров на спине

Игорь Цветов, 30 лет, легкая атлетика, класс T35

Игорь Цветов

Игорь Цветов

Getty Images
  • 🥇 бег на 100 метров
  • 🥇 бег на 200 метров

Денис Остапченко, 23 года, плавание, класс S3

Денис Остапченко

Денис Остапченко

Getty Images
  • 🥇 50 метров на спине
  • 🥈 50 метров вольным стилем
  • 🥈 200 метров вольным стилем
  • 🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков

Анна Стеценко, 32 года, плавание, класс S12

Анна Стеценко

Анна Стеценко

Getty Images
  • 🥇 микст, эстафета 4х100 метров, вольный стиль, 49 очков
  • 🥈 100 метров на спине
  • 🥈 100 метров вольным стилем
  • 🥉 400 метров вольным стилем

Егор Дементьев, 37 лет, велоспорт/велотрек, класс С5

Егор Дементьев

Егор Дементьев

Getty Images
  • 🥇 шоссейная групповая гонка
  • 🥈 индивидуальный персьют, 4000 метров

Наталья Кобзарь, 24 года, легкая атлетика, класс Т37

Наталья Кобзарь

Наталья Кобзарь

Getty Images
  • 🥇 бег на 400 метров
  • 🥈 бег на 200 метров

Александр Комаров, 36 лет, плавание, класс S5

Александр Комаров

Александр Комаров

Getty Images
  • 🥇 100 метров вольным стилем
  • 🥉 200 метров вольным стилем
  • 🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков

Марина Пиддубная, 26 лет, плавание, класс S11

Марина Пиддубная

Марина Пиддубная

Getty Images
  • 🥇 микст, эстафета 4х100 метров, вольный стиль, 49 очков
  • 🥉 50 метров вольным стилем

Алексей Вирченко, 23 года, плавание, класс S13

Алексей Вирченко

Алексей Вирченко

Getty Images
  • 🥇 микст, эстафета 4х100 метров, вольный стиль, 49 очков
  • 🥉 50 метров вольным стилем

Виктор Дидух, 37 лет, настольный теннис, класс MS8

Виктор Дидух

Виктор Дидух

Суспильное
  • 🥇 одиночный турнир
  • 🥉 микст, парный турнир

Оксана Зубковская, 43 года, легкая атлетика, класс T12

Оксана Зубковская

Оксана Зубковская

Getty Images
  • 🥇 прыжки в длину
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Михаил Сербин, 20 лет, плавание, класс S11

Михаил Сербин

Михаил Сербин

Getty Images
  • 🥇 100 метров на спине
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Юрий Шенгур, 21 год, плавание, класс S7

Юрий Шенгур

Юрий Шенгур

Getty Images
  • 🥇 100 метров на спине

Юлия Шуляр, 27 лет, легкая атлетика, класс Т20

Юлия Шуляр

Юлия Шуляр

Getty Images
  • 🥇 бег на 400 метров

Александр Яровой, 25 лет, легкая атлетика, класс F20

Александр Яровой

Александр Яровой

Getty images
  • 🥇 толкание ядра

Анастасия Москаленко, 24 года, легкая атлетика, класс F32

Анастасия Москаленко

Анастасия Москаленко

Getty Images
  • 🥇 толкание ядра

Мария Помазан, 35 лет, легкая атлетика, класс F35

Мария Помазан

Мария Помазан

invasport.org.ua
  • 🥇 толкание ядра

Наталья Николайчик, 37 лет, дзюдо, класс J1

Наталья Николайчик

Наталья Николайчик

Getty Images
  • 🥇 до 48 кг

Анастасия Гарник, 28 лет, дзюдо, класс J1

Анастасия Гарник

Анастасия Гарник

rivne1.tv
  • 🥇 свыше 70 кг,

Александр Назаренко, 38 лет, дзюдо, класс J2

Александр Назаренко

Александр Назаренко

International judo federation
  • 🥇 до 90 кг

Владислав Епифанов, 25 лет, гребля на байдарках и каноэ, класс VL3

Владислав Епифанов

Владислав Епифанов

Instagram
  • 🥇 каноэ-одиночка, 200 метров

Даниил Чуфаров, 35 лет, плавание, класс S11/SB11

Даниил Чуфаров

Даниил Чуфаров

Instagram
  • 🥈 200 метров комплексным стилем
  • 🥈 100 метров баттерфляем
  • 🥉 100 метров на спине
  • 🥉 100 метров брассом

Ирина Пойда, 26 лет, плавание, класс S5

Ирина Пойда

Ирина Пойда

Instagram
  • 🥈 200 метров вольным стилем
  • 🥈 100 метров вольным стилем
  • 🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков

Елена Федота-Исаева, 38 лет, фехтование на колесных креслах, категория В

Елена Федота-Исаева

Елена Федота-Исаева

Getty Images
  • 🥈 шпага, командный турнир
  • 🥉 сабля, одиночный турнир
  • 🥉 шпага, одиночный турнир

Антон Коль, 34 года, плавание, класс S1

Антон Коль

Антон Коль

Getty Images
  • 🥈 100 метров на спине
  • 🥉 50 метров на спине

Игорь Нимченко, 26 лет, плавание, класс S10/SM10

Игорь Нимченко

Игорь Нимченко

Getty Images
  • 🥈 100 метров баттерфляем
  • 🥉 200 метров комплексным стилем

Оксана Ботурчук, 39 лет, легкая атлетика, класс T12

Оксана Ботурчук вместе с гайдом Никитой Барабановым

Оксана Ботурчук вместе с гайдом Никитой Барабановым

Getty Images
  • 🥈 бег на 100 метров
  • 🥉 бег на 400 метров
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Владислав Белый, 26 лет, легкая атлетика, класс F38

Владислав Белый

Владислав Белый

Getty Images
  • 🥈 метание копья

Владимир Пономаренко, 31 год, легкая атлетика, класс F12

Владимир Пономаренко (слева) и еще один украинец Роман Данилюк (справа)

Владимир Пономаренко (слева) и еще один украинец Роман Данилюк (справа)

Getty Images
  • 🥈 толкание ядра

Роман Полянский, 38 лет, академическая гребля, класс PR1

Роман Полянский

Роман Полянский

Федерация академической гребли Украины
  • 🥈 парная одиночка, 2000 метров

Илья Яременко, 27 лет, плавание, класс S13

Илья Яременко

Илья Яременко

Instagram
  • 🥈 50 метров вольным стилем

Мария Шпатковская, 24 года, легкая атлетика, класс F46

Мария Шпатковская

Мария Шпатковская

Федерация легкой атлетики Украины
  • 🥈 толкание ядра

Максим Веракса, 40 лет, плавание, класс S12

Максим Веракса

Максим Веракса

Getty Images
  • 🥈 100 метров вольным стилем

Людмила Данилина, 38 лет, легкая атлетика, класс T20

Людмила Данилина

Людмила Данилина

Getty images
  • 🥈 бег на 1500 метров

Марина Литовченко, 33 года, настольный теннис, класс WS6

Марина Литовченко

Марина Литовченко

Instagram
  • 🥈 одиночный турнир

Марина Мажула, 41 год, гребля на байдарках и каноэ, класс KL1

Марина Мажуло

Марина Мажуло

Федерация каноэ Украины
  • 🥈 байдарка-одиночка, 200 метров

Антон Крюков, 36 лет, паверлифтинг

Антон Крюков

Антон Крюков

0629.com.ua
  • 🥈 свыше 107 кг

Евгения Бреус, 41 год, фехтование на колесных креслах, категория А

Евгения Бреус

Евгения Бреус

ФХУ
  • 🥈 шпага, командный турнир

Надежда Дьолог, 38 лет, фехтование на колесных креслах, категория В

Надежда Делог

Надежда Делог

Instagram
  • 🥈 шпага, командный турнир

Наталья Морквич, 32 года, фехтование на колесных креслах, категория А

Наталья Морквич

Наталья Морквич

Instagram
  • 🥈 шпага, командный турнир

Родион Жигалин, 39 лет, голбол

  • 🥈 мужской командный турнир

Василий Олейник, 28 лет, голбол

  • 🥈 мужской командный турнир

Федор Сидоренко, 24 года, голбол

  • 🥈 мужской командный турнир
Сборная Украины по голболу

Сборная Украины по голболу

IBSA Goalball

Антон Стрельчик, 32 года, голбол

  • 🥈 мужской командный турнир

Александр Топорков, 33 года, голбол

  • 🥈 мужской командный турнир

Евгений Цыганенко, 33 года, голбол

  • 🥈 мужской командный турнир

Анна Гонтарь, 20 лет, плавание, класс S6/SB5

Анна Гонтор

Анна Гонтор

chmnu.edu.ua
  • 🥉 50 метров вольным стилем
  • 🥉 100 метров брассом
  • 🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков

Евгений Богодайко, 30 лет, плавание, класс SM7/SB6

Евгений Богодайко

Евгений Богодайко

Getty Images
  • 🥉 200 метров комплексным стилем
  • 🥉 100 метров брассом

Сергей Паламарчук, 35 лет, плавание, класс S3

Сергей Паламарчук

Сергей Паламарчук

Instagram
  • 🥉 50 метров на спине
  • 🥉 200 метров вольным стилем

Ирина Шинкарева, 19 лет, настольный теннис, класс XD17

Ирина Шинкарева и Виктор Дидух

Ирина Шинкарева и Виктор Дидух

Getty Images
  • 🥉 микст, парный турнир

Роман Данилюк, 31 год, легкая атлетика, класс F12

Роман Данилюк

Роман Данилюк

Инваспорт Черкассы
  • 🥉 толкание ядра

Артем Колинько, 40 лет, боча, класс BC4

Артем Колинько

Артем Колинько

Суспильное Спорт
  • 🥉 одиночный турнир

Даниил Семенихин, 20 лет, плавание, класс SB5

Даниил Семенихин

Даниил Семенихин

Instagram
  • 🥉 100 метров брассом

Александр Литвиненко, 34 года, легкая атлетика, класс Т36

Александр Литвиненко

Александр Литвиненко

Getty Images
  • 🥉 прыжки в длину

Зоя Евсий, 30 лет, легкая атлетика, класс F51

Зоя Евсий

Зоя Евсий

Getty Images
  • 🥉 метание диска

Максим Коваль, 26 лет, легкая атлетика, класс F20

Максим Коваль

Максим Коваль

Florent.Perville
  • 🥉 толкание ядра

Павел Баль, 38 лет, велоспорт, класс H5

Павел Баль

Павел Баль

Facebook
  • 🥉 групповая гонка

Анжела Гаврисюк, 26 лет, дзюдо, класс J1

Анжела Гаврисюк

Анжела Гаврисюк

Федерация дзюдо Украины
  • 🥉 до 57 кг

Давид Хорава, 36 лет, дзюдо, J2

Давид Хорава (в белом)

Давид Хорава (в белом)

International judo
  • 🥉 до 60 кг

Ярослав Семененко, 37 лет, плавание, класс S5

Ярослав Семененко

Ярослав Семененко

Getty Images
  • 🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков

Вероника Коржова, 16 лет, плавание, класс SB6

Вероника Коржова

Вероника Коржова

Instagram
  • 🥉 эстафета 4х50 метров, комплексный стиль, 20 очков

Максим Николенко, 31 год, настольный теннис, класс MS8

Максим Николенко

Максим Николенко

Суспильное
  • 🥉 одиночный турнир

Николай Синюк, 36 лет, гребля на байдарках и каноэ, класс KL2

Николай Синюк

Николай Синюк

ukraine-canoe.org
  • 🥉 байдарка-одиночка, 200 метров

Юрий Бабинец, 29 лет, паверлифтинг

Юрий Бабинец

Юрий Бабинец

Центр физической культуры и спорта для людей с инвалидностью "Инваспорт"
  • 🥉 до 88 кг

Денис Шаховец, Чемпион

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