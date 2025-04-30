Суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду: расписание выступлений украинцев

В пятницу, 2 мая, в Пекине стартует Суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду, на котором примут участие представители Украины.

Наши флаги будут представлять Кирилл Болюх, Станислав Олиферчик, Ксения Байло, София Лискун, Марк Гриценко и Алексей Середа.

Расписание выступлений украинцев:

2 мая:

05:00 – трамплин 3 м, синхрон, мужчины (финал) – Кирилл Болюх и Станислав Олиферчик

10:00 – вышка, синхрон, женщины (финал) – Ксения Байло и София Лискун

11:45 – вышка, синхрон, мужчины (финал) – Марк Гриценко и Алексей Середа

13:30 – смешанные командные соревнования (финал) – Ксения Байло, Кирилл Болюх, София Лыскун, Алексей Середа

4 мая:

12:00 – вышка, мужчины (предварительные соревнования) – Марк Гриценко, Алексей Середа

13:00 – вышка, мужчины (полуфинал)

13:35 – вышка, мужчины (финал)

Все выступления украинских прыгунов можно будет посмотреть в прямом эфире на "Суспільне спорт" и местных телеканалах.

Ранее сборная Украины заняла 9 место в финале смешанных командных соревнований на этом этапе Кубка мира. "Сине-желтых" представляли Ксения Байло, Кирилл Болюх, София Лискун и Алексей Середа.