Суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду: расписание выступлений украинцев
Софія Лискун
НОК України
В пятницу, 2 мая, в Пекине стартует Суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду, на котором примут участие представители Украины.
Наши флаги будут представлять Кирилл Болюх, Станислав Олиферчик, Ксения Байло, София Лискун, Марк Гриценко и Алексей Середа.
Расписание выступлений украинцев:
2 мая:
- 05:00 – трамплин 3 м, синхрон, мужчины (финал) – Кирилл Болюх и Станислав Олиферчик
- 10:00 – вышка, синхрон, женщины (финал) – Ксения Байло и София Лискун
- 11:45 – вышка, синхрон, мужчины (финал) – Марк Гриценко и Алексей Середа
- 13:30 – смешанные командные соревнования (финал) – Ксения Байло, Кирилл Болюх, София Лыскун, Алексей Середа
4 мая:
- 12:00 – вышка, мужчины (предварительные соревнования) – Марк Гриценко, Алексей Середа
- 13:00 – вышка, мужчины (полуфинал)
- 13:35 – вышка, мужчины (финал)
Все выступления украинских прыгунов можно будет посмотреть в прямом эфире на "Суспільне спорт" и местных телеканалах.
Ранее сборная Украины заняла 9 место в финале смешанных командных соревнований на этом этапе Кубка мира. "Сине-желтых" представляли Ксения Байло, Кирилл Болюх, София Лискун и Алексей Середа.