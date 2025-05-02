🥉Середа и Гриценко завоевали бронзу в Суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду

Алексей Середа и Марк Гриценко завоевали бронзовую медаль в Суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду. Украинцы сумели стать третьими в синхронных прыжках с высоты 10 м.

Об этом сообщает Worldaquatics.com.

В целом Алексей и Марк набрали 395.37 баллов. Такой показатель позволил на 12,30 очков опередить представителей Германии.

Победителями стали китайцы Жифенг Жу и Жилонг Ченг. Серебряными призерами стали "нейтральные" спортсмены.

Кубок мира по прыжкам в воду. Синхронные прыжки. 10 м.

Отметим, что Суперфинал Кубка мира проходит в Пекине. Турнир продлится со 2 по 4 мая.

Напомним, в женских синхронных прыжках с этой высоты Ксения Байло и София Лискун заняли 5 место.