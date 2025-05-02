🥈Сборная Украины выиграла серебро в смешанных командных соревнованиях Суперфинала Кубка мира

Сборная Украины в составе Алексея Середы, Кирилла Болюха, Ксении Байло и Софии Лыскун завоевала серебро в смешанных командных соревнованиях в Суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду.

В прыжках с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки украинцы набрали 423,70 балла.

Победу же одержали представители Китая, выступление которых оценили в 507,20. Бронзовые награды достались сборной Мексики (411, 95).

Ранее Алексей Середа и Марк Гриценко завоевали бронзовую медаль в Суперфинале в синхронных прыжках с высоты 10 м.

Отметим, что Суперфинал Кубка мира проходит в Пекине. Турнир продлится со 2 по 4 мая.