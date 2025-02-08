Канзас-Сити Чифс против истории: сможет ли Филадельфия Иглз остановить фаворита перед рекордным Супербоулом?

10 февраля состоится Супербоул LIX. За главный титул сыграют команды Канзас-Сити Чифс и Филадельфия Иглз. За достижениями эти клубы далеко не лучшие команды НФЛ. В последние годы все изменилось. Чифс стали непреодолимой силой, а Иглз является одним из главных кандидатов, чтобы перехватить доминацию действующего чемпиона.

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Всего несколько десятков часов и состоится самое главное событие для американского фаната спорта. Возможно, амфут он ценит меньше баскетбола, бейсбола, или даже соккер и хоккей, однако Супербоул для каждого болельщика – это хай-левел.

То же самое и для различных компаний. Получить рекламный слот в этом матче для них – это достижение. Пусть и придется выложить миллионы за несколько секунд.

Большая честь и для звезд сцены. Gremmy, American Music Awards, MTV Video Music Awards, безусловно, отличные награды, но только приглашение выступить во время перерыва решающего матча действительно позволит солидно пополнить свой кошелек считать себя суперзвездой. На этот раз такая честь выпала Кендрику Ламару. Отметим, что рэп-исполнитель уже имеет подобный опыт, но тогда он был лишь "пешкой" во время выступления "короля" Dr Dre.

В финале сойдутся лучшие представители от AFC (American Football Conference) и NFC (National Football Conference). За честь AFC будет бороться победитель Супербоула последних двух лет Канзас-Сити Чифс, а от другой конференции до игры за Кубок Винса Ломбарди дошла Филадельфия Иглз.

Этот Супербоул будет историческим, поскольку игру посетит президент страны. Дональд Трамп станет первым действующим главой государства, который наведается на ключевую игру сезона по американскому футболу.

Travis Kelce shares sweet moment with Taylor Swift as Chiefs advance to Super Bowl:



“Tay, I’m gonna enjoy with the guys. I love you.” pic.twitter.com/MwhhJpaWRp — Pop Crave (@PopCrave) January 30, 2024

Вероятно, главной звездой "начальников", если не считать Патрика Махоумса, является тайт-энд Трэвис Келси. Он уже длительное время является возлюбленным певицы Тейлор Свифт. Она не только является рекордсменкой по прослушиваниям на различных платформах, но и горячим сторонником Демократической партии, поэтому на выборах открыто поддерживала Камалу Харрис. Повлияет ли это как-то на матч? Нет. Но вспомнить о таком хотелось. К тому же сам Келси накануне игры заявил, что будет рад увидеть президента.

Ты должен был побороть зло, а не стать им: Чифс – фаворит, но вся Америка против

Эта немножко переработанная фраза Оби-Вана Кеноби к Энакину Скайуокеру идеально описывает нынешних "красно-золотых".

Американские лиги (за исключением MLS) построены так, что ты не можешь доминировать вечно. Эти правила спасают тебя и от постоянного упадка, и делают более сложным построение доминантной организации. Конечно, бывают исключения, если твои менеджеры гении или, наоборот, полные идиоты.

Канзас появился в лиге в далеком 1963 году. Первые годы был довольно таки крепким коллективом (выход в Супербоул-1966, победа через три года) и потом еще при великом специалисте Хэнке Стреме начался спад.

Начиная с 1972 до 1989 года был только один выход в плейоф. В 90-е был этап просветления, но затем возвращение к роли мальчиков для битья или обычной "серой" команды без шансов на что-то грандиозное.

Шаг к подъему №1

В 2013 году Чифс возглавил Энди Рид. На тот момент это был 55-летний тренер с 14-летним опытом в Национальной футбольной лиге. И ассоциировался он... с Филадельфией Иглз. "Орлы" с Донованом Макнабом, Брайаном Вестбруком и под его руководством могли выиграть Супербоул-2004, но Пэтриотс с молодым Томом Брэди в лучшие себя показали.

При нем улучшились и результаты Канзаса.

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Шаг к подъему №2

В футболе и хоккее говорят: вратарь – это половина команды. В американском футболе квотербек, наверное, еще более важен.

"Вечного аутсайдера" лиги Каролину Пантерз не спас и пик №1 на драфте-2023. Звезда NCAA Брайс Янг так разочаровал количеством неточных пасов и слабым набором ярдов на ногах, что был переведен в запас.

Владельцы Канзаса должны своим скаутам снять пожизненный отель с блэкджеком и девицами, ведь Патрика Махоумса команда пикнула под довольно таки низким №10 на драфте-2017. И если захотите поливать грязью девять коллективов, которые упустили такой талант, то напомню: легендарный Брэди был выбран вообще под №199...

Техасец сразу начал доказывать свое влияние на игру. В этом сезоне звездный QB даже превзошел рекорд того же Брэди в регулярном сезоне. Конечно, чтобы догнать по победам в плей-офф придется попотеть еще не один сезон, ведь Том опережает его на довольно приличное количество.

Махоумс настолько талантлив в "чисто американских видах спорта"... что был выбран на драфте-2014 Major League Baseball командой Детройт Тайгерс. Да, только 37 раунд ярмарки талантов, но даже с того драфта выбранные еще ниже Пол Де Йонг и Райдер Райан достигли приличных успехов в главной бейсбольной лиге мира.

Сам игрок решил сконцентрироваться на футболе. Детройт не забыл о своем пике, поэтому пресс-служба "тигров" не стеснялась поздравлять его в 2020 году с первым MVP Супербоула.

Congratulations to #Tigers 2014 37th-round pick Patrick Mahomes on winning MVP of his football game. — Detroit Tigers (@tigers) February 3, 2020

Шаг к подъему №3

Но в игре, где на поле во время матча в составе одной команды появляется более двух дюжин футболистов трудно приписывать успех только тренеру и квотербеку. Канзас успешно драфтовал как до выбора Патрика так и после (Трэвис Келси, Карим Хант, Айзея Пачеко и лидер защиты Крис Джонс), делал правильные подписания, а также умело формировали защиту и "специальные команды", поэтому промолчать о важности сверхопытного защитного координатора Стива Спаньоло – преступление.

Эти все эти шаги и сделали из посмешища в некоего Дарта Вейдера. Это уже 5-й Супербоул для клуба за последние шесть лет – трижды из четырех предыдущих финалов они выходили победителями.

Недаром сейчас большинство "нейтральных" штатов будет болеть именно за их оппонентов.

X map shows most of the country rooting for the #Eagles over #Chiefs in the #SuperBowl. pic.twitter.com/8vJ2CAnexq — OddsMaker (@oddsmaker) February 6, 2025

Некоторые пользователи соцсети "Х" шутят даже так. Кто смотрел "Темный рыцарь", тот понял, что дальше произошло с футбольным матчем.

Who America is rooting for in the Chiefs-Eagles Super Bowl pic.twitter.com/AD6aCbH3cs — Ryan Rasins (@RyanRasins) January 27, 2025

Почему все думают, что ты – это я? У Иглз есть шансы заменить Чифс

История Иглз также не богата на успехи. После ужасных 60-х и 70-х "орлы" были всегда довольно таки неприятным андердогом со своими плюсами. Филадельфия играла в Супербоуле-1980, затем был упомянутый выше Супербоул-2004, а в 2017 удалось таки выиграть главный трофей. Два года назад клуб из штата Пенсильвания мог пополнить собственный музей еще одной победой, однако Чифс тогда были сильнее.

Иглз не сильно изменились за эти 730 дней. Во главе все тот же молодой Ник Сирианни. Атакой руководит Джейлен Хертс, зажигает Эй Джей Браун и ДеВонта Смит, а в ростере все еще есть Брэндон Грэм – ключевой игрок защиты чемпионских Иглз 2017 года, хоть и является уже бледной тенью себя тогдашнего.

Но Филадельфия все же выглядит улучшенной версией самой себя. И причина для таких мыслей достаточно весомая.

Мистер Хайлайт. За этим игроком надо пристально следить болельщикам (и защите Чифс тоже)

В межсезонье Филадельфии удалось уговорить присоединиться к команде Сакуона Баркли. Ранин-бек согласился на трехлетний контракт на сумму 38 млн долларов, что в пределах Национальной футбольной лиги не такие уж и большие деньги.

Нет, это не камень в сторону Кристиана МакКефри (Сан-Франциско) и Деррика Хенри (Балтимор) – они оба подарили в этом сезоне несколько замечательных забегов, но Сакуон в этом чемпионате "сделал" их полностью Не зря Баркли называют едва ли не лучшим подписанием в истории франшизы.

За все его успехи он был отмечен наградой "Лучший атакующий игрок сезона".

Never a doubt.



Saquon Barkley is your NFL Offensive Player of the Year‼️@saquon | #FlyEaglesFly pic.twitter.com/e44wUIvSZF — Philadelphia Eagles (@Eagles) February 7, 2025

Во время регулярного чемпионата он показал, что может проходить соперников не только на скорости и спин-мувами, но и банально перескакивать через них.

Saquon is SICK!!!



I’ve never seen a guy jump over someone backwards before in my life. pic.twitter.com/b0Kgx6tNtP — Ross Tucker (@RossTuckerNFL) November 3, 2024

SAQUON BARKLEY WITH A BACKWARDS HURDLE.



🤯🤯🤯 @saquon ONE OF ONE. NEVER SEEN THIS BEFOREpic.twitter.com/RXFS76Y55H — MLFootball (@_MLFootball) November 3, 2024

За регулярный чемпионат он пробежал 2005 ярдов, что не только личный рекорд карьеры, но и лучший показатель за сезон. Годом ранее триумфатором стал МакКефри с показателем 1459 ярдов. Историчность этого показателя подтверждает то, что за всю историю НФЛ 2 тысячи с лишним ярдов в течение одного сезона удалось лишь восьмерым исполнителям.

Символично, что Сакуон мог в последней игре стать абсолютным рекордсменом. Ему надо пробежать было лишь сто ярдов, чтобы одолеть "вечный рекорд" Эрика Дикерсона (2105 в сезоне 1984). Последний матч основной части сезона для "орлов" уже не имел значения, поэтому Сакуон решил не рисковать здоровьем (а в амфуте без этого никак) и поберег себя перед играми на вылет. Жалеть о таком решении причин пока нет.

Не останавливал Форреста Гампа Сакуона даже снег.

🔥🔥Saquon Barkleys 78 yard run against the Rams from the Spanish telecast🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pzS1PIdxR5 — BirdGang🦅 (@GordonsWord) January 20, 2025

А на идеальном поле он превращался в болид Ф-1.

Saquon is SICK!!!



I’ve never seen a guy jump over someone backwards before in my life. pic.twitter.com/b0Kgx6tNtP — Ross Tucker (@RossTuckerNFL) November 3, 2024

Объятия фанов? После такого забега, уверен, они и "пивка для рывка" ему были бы рады налить.

SAQUON BARKLEY TAKES IT 65 YARDS TO THE HOUSE 😱🔥



(via @NFL)



pic.twitter.com/E72TypEQyR — Bleacher Report (@BleacherReport) September 22, 2024

Крис Джонс, Ник Болтон, Джастин Рид да и в целом вся защита действующих чемпионов должна держать и взгляд, и концентрацию на все 100% Секунда-две слабости - Баркли уже бежит в твою зачетную зону.

За всю историю Супербоулов награда MVP 33 раза доставалась квотербекам. Ранин-беки получили признание лишь 7 раз. Если Иглз выиграет, вероятно, Баркли сумеет стать первым MVP позиции RB со времен Террелла Дэвиса (Денвер Бронкос, 1998). Конечно, если покажет все то, что делал в течение сезона.

Мнения и прогнозы относительно Супербоула LIX

Наверное, начинать увлекаться американским футболом сразу с такого матча рискованное дело. На поле будет царить не эстетика с импровизациями, а бескомпромиссная борьба. Слишком большая ответственность на футболистах – все будут (должны!) достаточно внимательными. Будет максимальная оборона квотербека, что будет означать минимальное количество секов. QB будут дорожить мячом и выискивать только максимально точные пасы. Цена каждого розыгрыша слишком важна. Вряд ли коллективы удивят какими-то авантюрами.

Но от этого поединок не станет менее зрелищным. Супербоул – это не только то, что на поле. Супербоул – это атмосфера, персоналии, эмоции, звезды, забавные рекламные ролики, которые не оставят вас равнодушными. Игра идет бонусом. Очень приятным бонусом, вокруг которого все и крутится.

Обычно, Супербоул проходит значительно менее результативно, чем матчи регулярного чемпионата или даже постсезона. Два года назад Чифс и Иглз на двоих набрали 73 очка. Это был третий самый результативный Супербоул в истории. В прошлом году "шефам" хватило 25 очков, чтобы одолеть Форти Найнерс (25:22).

History is at our fingertips. pic.twitter.com/u6XT5VMMjX — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 7, 2025

Несмотря на талант Махоумса и его взаимодействие с Келси, помня о Баркли и других атакующих силах оппонента, почему-то кажется, что и нынешняя игра не пробьет тотал больше 50.

Минимальное преимущество эксперты отдают все же Энди Риду и его банде. Здесь и больший опыт в больших матчах, и непобедимость Махоумса в плей-офф, и невероятная мотивация стать первой командой за всю историю НФЛ с тремя подряд Супербоулами.

Прогноз: победа Канзас-Сити Чифс с преимуществом в 3-7 очков. Баркли занесет один тачдаун. Трэвис Келси и в этом году не сделает предложение Тейлор Свифт.