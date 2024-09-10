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17-кратный обладатель Grammy будет хедлайнером Супербоула-2025

Руслан Травкін — 10 сентября, 18:10
17-кратный обладатель Grammy будет хедлайнером Супербоула-2025
Кендрік Ламар
Скріншот із виступу на Супербоулі-2022

Американский рэпер и хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар выступит на Super Bowl Halftime Show 2025.

Об этом сообщает AP со ссылкой на источники в Национальной футбольной лиге (НФЛ).

Напомним, Супербоул – это финальная игра сезона, в которой играют победители НФК (Национальной футбольной конференции) и АФК (Американской футбольной конференции). Поединок состоится 9 февраля на стадионе "Цезарс Супердум" в Новом Орлеане.

Следует отметить, что ранее музыкант уже выступал на мероприятии. На Супербоуле-2022 он был одним из приглашенных коллег рэпера Dr. Dre. Доктор Дре для собственного шоу тогда также пригласил Эминема, 50 Cent, Снуп Дога и Мэри Джей Блайдж.

37-летний Ламар считается одним из самых успешных музыкантов США. В течение карьеры Кендрик получил 50 номинаций Grammy, из которых 17 раз завоевал награду.

Напомним, на выходных завершилась первая игровая неделя нового сезона НФЛ.

НФЛ Супербоул Американський футбол Кендрік Ламар

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