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Супербоул-2025 вошел в десятку самых популярных спортивных событий всех времен

Олексій Погорелов — 12 февраля 2025, 09:04
Супербоул LIX
Супербоул LIX
Getty Images

Несколько дней назад состоялся Супербоул LIX, в котором Филадельфия Иглз сенсационно победили Канзас-Сити Чифс со счетом 40:22. Этот поединок вошел в десятку самых популярных спортивных событий всех времен.

Об этом сообщает GiveMeSport.

Главное событие в мире американского футбола собрало в сумме 126 миллионов зрителей, чего хватило, чтобы занять девятое место рейтинга. Это лучший показатель в истории для этого вида спорта.

Рекорд продолжает удерживать чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре – за триумфом сборной Аргентины наблюдали 5,4 миллиарда зрителей.

Самые популярные спортивные события всех времен

  1. Чемпионат мира 2022 года (футбол) – 5,4 миллиарда;
  2. Летняя Олимпиада 2008 года (Олимпийские игры) -4,7 миллиарда;
  3. Тур де Франс 2024 года (велоспорт) – 3,5 миллиарда;
  4. Зимняя Олимпиада 2006 года (Олимпийские игры) – 2,1 миллиарда;
  5. Мухаммед Али – Леон Спинкс, второй бой, 1978 год (бокс) – 2 миллиарда;
  6. Чемпионат мира 2019 года (крикет) – 1,6 миллиарда;
  7. Азиатские игры (летние виды спорта) – 986 миллионов;
  8. Южная Африка – Англия, финал чемпионата мира 2019 года (регби) – 857 миллионов;
  9. Супербоул LIX 2025 года (американский футбол) – 126 миллионов;
  10. Джейк Пол – Майк Тайсон (бокс) – 65 миллионов.

Ранее стало известно, что Реал Мадрид установил новый рекорд Лиги чемпионов благодаря волевой победе над Манчестер Сити.

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