Супербоул-2025 вошел в десятку самых популярных спортивных событий всех времен

Несколько дней назад состоялся Супербоул LIX, в котором Филадельфия Иглз сенсационно победили Канзас-Сити Чифс со счетом 40:22. Этот поединок вошел в десятку самых популярных спортивных событий всех времен.

Об этом сообщает GiveMeSport.

Главное событие в мире американского футбола собрало в сумме 126 миллионов зрителей, чего хватило, чтобы занять девятое место рейтинга. Это лучший показатель в истории для этого вида спорта.

Рекорд продолжает удерживать чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре – за триумфом сборной Аргентины наблюдали 5,4 миллиарда зрителей.

Самые популярные спортивные события всех времен

Чемпионат мира 2022 года (футбол) – 5,4 миллиарда; Летняя Олимпиада 2008 года (Олимпийские игры) -4,7 миллиарда; Тур де Франс 2024 года (велоспорт) – 3,5 миллиарда; Зимняя Олимпиада 2006 года (Олимпийские игры) – 2,1 миллиарда; Мухаммед Али – Леон Спинкс, второй бой, 1978 год (бокс) – 2 миллиарда; Чемпионат мира 2019 года (крикет) – 1,6 миллиарда; Азиатские игры (летние виды спорта) – 986 миллионов; Южная Африка – Англия, финал чемпионата мира 2019 года (регби) – 857 миллионов; Супербоул LIX 2025 года (американский футбол) – 126 миллионов; Джейк Пол – Майк Тайсон (бокс) – 65 миллионов.

Ранее стало известно, что Реал Мадрид установил новый рекорд Лиги чемпионов благодаря волевой победе над Манчестер Сити.