Супербоул-2025 вошел в десятку самых популярных спортивных событий всех времен
Супербоул LIX
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Несколько дней назад состоялся Супербоул LIX, в котором Филадельфия Иглз сенсационно победили Канзас-Сити Чифс со счетом 40:22. Этот поединок вошел в десятку самых популярных спортивных событий всех времен.
Об этом сообщает GiveMeSport.
Главное событие в мире американского футбола собрало в сумме 126 миллионов зрителей, чего хватило, чтобы занять девятое место рейтинга. Это лучший показатель в истории для этого вида спорта.
Рекорд продолжает удерживать чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре – за триумфом сборной Аргентины наблюдали 5,4 миллиарда зрителей.
Самые популярные спортивные события всех времен
- Чемпионат мира 2022 года (футбол) – 5,4 миллиарда;
- Летняя Олимпиада 2008 года (Олимпийские игры) -4,7 миллиарда;
- Тур де Франс 2024 года (велоспорт) – 3,5 миллиарда;
- Зимняя Олимпиада 2006 года (Олимпийские игры) – 2,1 миллиарда;
- Мухаммед Али – Леон Спинкс, второй бой, 1978 год (бокс) – 2 миллиарда;
- Чемпионат мира 2019 года (крикет) – 1,6 миллиарда;
- Азиатские игры (летние виды спорта) – 986 миллионов;
- Южная Африка – Англия, финал чемпионата мира 2019 года (регби) – 857 миллионов;
- Супербоул LIX 2025 года (американский футбол) – 126 миллионов;
- Джейк Пол – Майк Тайсон (бокс) – 65 миллионов.
Ранее стало известно, что Реал Мадрид установил новый рекорд Лиги чемпионов благодаря волевой победе над Манчестер Сити.