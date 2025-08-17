Политик предложил провести Супербоул впервые в истории за пределами США

Британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон удивил американскую общественность своим предложением, чтобы Супербоул, самое популярное спортивное событие в США, когда-то был организован в Великобритании.

Его слова передает Reuters.

"Я сделал большое предложение о проведении первого Супербоула за пределами США в Великобритании. Я хочу, чтобы Супербоул состоялся в Великобритании. Мне безразлично, когда он состоится, но я хочу, чтобы об этом объявили, пока я буду послом. Нам (британцам –прим.) это нравится", – сказал политик.

НФЛ проводит игры регулярного сезона в Англии с 2007 года, но проведение Супербоула за пределами США маловероятно.

Помимо роста популярности лиги по всей Европе, интерес Мандельсона, вероятно, включает финансовую составляющую. Чистая прибыль городов-хозяев колеблется от 150 миллионов до 1 миллиарда долларов, в зависимости от источников.

Лига определила города на следующие три года. Супербоул LX запланирован на стадионе "Levi's в Санта-Кларе", Калифорния, на 8 февраля 2026 года. В 2027-м Супербоул LXI пройдет на стадионе "SoFi" в Инглвуде, Калифорния. А в 2028-м Супербоул LXII состоится на стадионе "Mercedes-Benz" в Атланте в 2028 году.

В этом сезоне международный список НФЛ включает игры в Сан-Паулу (Бразилия), Мадриде (Испания), Дублине (Ирландия), Берлине (Германия) и три в Лондоне.

Супербоул (Super Bowl) – в американском футболе название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки. Игра и сопутствующее празднование в течение многих лет Super Bowl Sunday (воскресенье Супербоула) де-факто стали национальным праздником в США.

Первая игра состоялась еще в 1967-м году. За победу соревнуются победители конференций НФК и АФК.

Отметим, что недавно на тренировку в Балтимор Рейвенс пришел легендарный пловец Майкл Фелпс, который получил 23 золотые медали Олимпийских игр.