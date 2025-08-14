Самбисты принесли Украине третье золото дня на Всемирных играх-2025

Сборная Украины по самбо завоевала золото Всемирных игр 2025 года в мужском командном турнире. В финале команда в составе Александра Воропаева, Анатолия Волошинова, Петра Давыденко, Андрея Кучеренко и Владислава Руднева победила сборную Казахстана.

На пути к решающему поединку украинцы прошли команды Кыргызстана и Узбекистана. Для Украины это уже третье золото на Всемирных играх-2025 за 14 августа и суммарно 14-е на турнире. Ранее кикбоксер Роман Щербатюк победил в весовой категории свыше 91 кг.

Александр Воропаев завоевал две медали за один соревновательный день. Ранее он стал бронзовым призером личного турнира в весовой категории до 64 кг.

Напомним, Всемирные игры-2025 продлятся до воскресенья, 17 августа. Сейчас Украина идет третьей в медальном зачете турнира.