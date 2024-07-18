На Олимпийские игры-2024 было продано рекордное количество билетов

За неделю до старта Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, было продано рекордное количество билетов.

Об этом сообщает Inside the Games.

По данным оргкомитета, показатель уже достиг 8,6 млн билетов и превысил рекорд в 8,3 миллиона на Играх в Атланте. Также в продаже до сих пор осталось 1,2 млн. билетов на командные виды спорта.

По информации заместителя генерального директора оргкомитета Микаэля Алоизио, более 60% билетов удалось реализовать во Франции, также в тройку лидеров по проданным билетам входят Испания и Италия.

Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Накануне стало известно, что Украина будет представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпиаде-2024. Ранее Национальный олимпийский комитет обратился в МОК по поводу допуска россиян на Олимпийские игры.