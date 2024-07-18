МОК опубликовал список выступающих на Олимпиаде-2024 россиян

Международный олимпийский комитет опубликовал список российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Допуск получили 15 спортсменов в разных видах спорта.

Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сирица.

Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко.

Плавание: Евгений Сомов.

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Теннис: Данил Медведев, Елена Веснина, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер.

Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

Накануне стало известно, что Украина будет представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпиаде-2024. Ранее Национальный олимпийский комитет обратился в МОК по поводу допуска россиян на Олимпийские игры.