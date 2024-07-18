МОК опубликовал список выступающих на Олимпиаде-2024 россиян
Международный олимпийский комитет опубликовал список российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Допуск получили 15 спортсменов в разных видах спорта.
Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сирица.
Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко.
Плавание: Евгений Сомов.
Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.
Теннис: Данил Медведев, Елена Веснина, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер.
Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.
Накануне стало известно, что Украина будет представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпиаде-2024. Ранее Национальный олимпийский комитет обратился в МОК по поводу допуска россиян на Олимпийские игры.