Бразилия впервые принимала игру НФЛ: Филадельфия одолела Грин-Бэй Пэкерс
Во втором матче Национальной футбольной лиги сезона-2024 Филадельфия Иглз обыграла Грин-Бэй Пэкерс.
У поединка был исторический контекст, ведь впервые игра НФЛ состоялась в Бразилии. До этого поединки иногда проходили в Англии, Мексике и Германии.
Филадельфя Иглз — Грин-Бей Пэкерс 34:29 (0:6, 17:13, 14:7, 3:3)
"Орлы" проиграли первый период. Пэкерс сделал тачдаун, однако не реализовали возможность заработать дополнительный балл.
Следующие два периода Филадельфия отыграла лучше, потому на последние 15 минут встречи вышла лидером. В последней части игры коллективы обменялись удачными филд-голами, за которые дают по 3 очка, но хорошие действия защиты с обеих сторон не позволили нападению ни одной из команд совершить тачдаун.
Напомним, в матче-открытии действующий обладатель Супербоула Канзас обыграл Балтимор Рейвенс.