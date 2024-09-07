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Бразилия впервые принимала игру НФЛ: Филадельфия одолела Грин-Бэй Пэкерс

Руслан Травкін — 7 сентября, 09:39
Бразилия впервые принимала игру НФЛ: Филадельфия одолела Грин-Бэй Пэкерс
x.com/eagles

Во втором матче Национальной футбольной лиги сезона-2024 Филадельфия Иглз обыграла Грин-Бэй Пэкерс.

У поединка был исторический контекст, ведь впервые игра НФЛ состоялась в Бразилии. До этого поединки иногда проходили в Англии, Мексике и Германии.

НФЛ — сезон 2024
Регулярный сезон, 7 сентября

Филадельфя Иглз — Грин-Бей Пэкерс 34:29 (0:6, 17:13, 14:7, 3:3)

"Орлы" проиграли первый период. Пэкерс сделал тачдаун, однако не реализовали возможность заработать дополнительный балл.

Следующие два периода Филадельфия отыграла лучше, потому на последние 15 минут встречи вышла лидером. В последней части игры коллективы обменялись удачными филд-голами, за которые дают по 3 очка, но хорошие действия защиты с обеих сторон не позволили нападению ни одной из команд совершить тачдаун.

Напомним, в матче-открытии действующий обладатель Супербоула Канзас обыграл Балтимор Рейвенс.

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