Бразилия впервые принимала игру НФЛ: Филадельфия одолела Грин-Бэй Пэкерс

Во втором матче Национальной футбольной лиги сезона-2024 Филадельфия Иглз обыграла Грин-Бэй Пэкерс.

У поединка был исторический контекст, ведь впервые игра НФЛ состоялась в Бразилии. До этого поединки иногда проходили в Англии, Мексике и Германии.

НФЛ — сезон 2024

Регулярный сезон, 7 сентября

Филадельфя Иглз — Грин-Бей Пэкерс 34:29 (0:6, 17:13, 14:7, 3:3)

"Орлы" проиграли первый период. Пэкерс сделал тачдаун, однако не реализовали возможность заработать дополнительный балл.

Следующие два периода Филадельфия отыграла лучше, потому на последние 15 минут встречи вышла лидером. В последней части игры коллективы обменялись удачными филд-голами, за которые дают по 3 очка, но хорошие действия защиты с обеих сторон не позволили нападению ни одной из команд совершить тачдаун.

Love Hurts in São Paulo. 🏈



📺: #GBvsPHI – Tonight 8:15pm ET on Peacock

🇧🇷: Sexta-feira, 21:15 | ESPN, RedeTV!, Cazé TV and NFL Game Pass pic.twitter.com/LB3czcAhtR — NFL (@NFL) September 6, 2024

Saquon Barkley Hat Trick.



we repeat....



SAQUON BARKLEY HAT TRICK 🎩 pic.twitter.com/LiVM0PHCIV — Philadelphia Eagles (@Eagles) September 7, 2024

Напомним, в матче-открытии действующий обладатель Супербоула Канзас обыграл Балтимор Рейвенс.