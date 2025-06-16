Минспорта уверяет, что не планирует закрывать ДЮСШ

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявил, что Минспорта не планирует закрывать Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ).

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Заявление главы Минмолодьспорта прозвучало на фоне публичных опасений относительно возможного сворачивания сети ДЮСШ из-за реформы спортивной системы.

"Мы не закрываем, и не собираемся закрывать ДЮСШ. Во многих из них с нашими детьми работают квалифицированные и вдохновленные своей работой тренеры", – отметил министр.

Бидный пояснил, что речь идет не о сокращении, а о расширении возможностей для привлечения украинцев к занятиям спортом.

"В рамках внедрения клубной системы мы создаем дополнительные возможности для сообществ – объединяться вокруг регулярных занятий спортом и иметь поддержку на уровне общества и государства.

Такие сообщества не всегда соответствуют жестким требованиям ДЮСШ, но имеют возможность более эффективно привлекать детей, взрослых и ветеранов – к регулярным тренировкам, активному образу жизни. Это дополнительные возможности для украинцев. Мы не планируем закрывать ДЮСШ", – рассказал Бидный.

В последнее время в нескольких регионах зафиксированы случаи реорганизации ДЮСШ, что вызвало дискуссии среди тренеров, родителей и местных общин.

Накануне Бедный рассказал, что Минспорта теоретически может разорвать соглашение о предоставлении Федерации гимнастики Украины национального статуса.