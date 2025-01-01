Двукратная олимпийская чемпионка установила мировой рекорд на дистанции 5 км

Двухкратная олимпийская чемпионка Беатрис Чебет стала новой мировой рекордсменкой среди женщин на дистанции 5000 метров.

Об этом пишет BBC.

Случилось это на соревнованиях Cursa dels Nassos в Барселоне. 24-летняя кенийка финишировала за 13 минут и 54 секунды и стала первой женщиной, преодолевшей 14-минутный барьер в соревнованиях.

"Я очень счастлива, потому что все прошло по плану. Я чувствовала, что способна пробежать меньше, чем через 14 минут. Мне это удалось. На следующий год я сосредоточусь на том, чтобы выиграть золотые медали на дистанциях на 5000 и 10 000 метров на чемпионате мира в Токио", – сказала она.

Kenyans invented running.



Beatrice Chebet just became the first woman in history to run 5km in under 14 minutes.



She did 13:52 during the Cursa Dels Nassos in Barcelona 🇰🇪 🙌🏾 pic.twitter.com/pIREuOHKml — Larry Madowo (@LarryMadowo) December 31, 2024

What a way to end the year 👀



🇰🇪's Beatrice Chebet becomes the first woman in history to break 14 minutes over 5 kilometres.



She clocks an unofficial 13:54* during the Cursa Dels Nassos in Barcelona 🔥



*Subject to the usual ratification procedure pic.twitter.com/6ggJVBsXdp — World Athletics (@WorldAthletics) December 31, 2024

Напомним, Чебет в Париже выиграла золото на дистанции 5 км и 10 км . В мае прошлого года Батрис стала мировой рекордсменкой на дистанции в 10 000 метров.