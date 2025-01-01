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Двукратная олимпийская чемпионка установила мировой рекорд на дистанции 5 км

Руслан Травкін — 1 января 2025, 15:30
Двукратная олимпийская чемпионка установила мировой рекорд на дистанции 5 км
Беатріс Чебет
Getty images

Двухкратная олимпийская чемпионка Беатрис Чебет стала новой мировой рекордсменкой среди женщин на дистанции 5000 метров.

Об этом пишет BBC.

Случилось это на соревнованиях Cursa dels Nassos в Барселоне. 24-летняя кенийка финишировала за 13 минут и 54 секунды и стала первой женщиной, преодолевшей 14-минутный барьер в соревнованиях.

"Я очень счастлива, потому что все прошло по плану. Я чувствовала, что способна пробежать меньше, чем через 14 минут. Мне это удалось.

На следующий год я сосредоточусь на том, чтобы выиграть золотые медали на дистанциях на 5000 и 10 000 метров на чемпионате мира в Токио", – сказала она.

Напомним, Чебет в Париже выиграла золото на дистанции 5 км и 10 км . В мае прошлого года Батрис стала мировой рекордсменкой на дистанции в 10 000 метров.

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