🥇🥉 Сербин с мировым рекордом выиграл золото Паралимпиады-2024, Чуфаров завоевал бронзу

На Паралимпийских играх 2024 года, проходящих во французском Париже, Украина пополнила медальную копилку золотой и бронзовой наградой в плавании.

Михаил Сербин и Даниил Чуфаров завоевали медали по плаванию на 100 м на спине, класс S11.

Плавание. 100 метров, спина, мужчины. S11:

1. 🥇 Михаил Сербин (Украина) — 1:05,84 (WR)

2. 🥈 Давид Кратохвил (Чехия) — 1:06.54

3. 🥉 Даниил Чуфаров (Украина) — 1:07,03

Отметим, что Михаил Сербин установил мировой рекорд. Отметим, что предыдущий мировой рекорд принадлежал именно ему. Даниил Чуфаров, финишировавший третьим, в квалификации показал лучший результат, чем Михаил.

В женском финале этой дисциплины украинки Марина Пиддубная и Екатерина Ткачук остались без медалей, финишировав соответственно шестой и восьмой.

Сегодня, 1 сентярбя, Украине медаль принес Евгений Богодайко в плавании на 100 метров брассом. Андрей Трусов финишировал вторым, но получил дисквалификацию из-за нарушения техники.

Напомним, на Паралимпиаде-2024 Украина представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта. После трех дней соревнований наша сборная занимает 10 место в медальном зачете, имея 25 наград: 3 золота, 10 серебряных и 13 бронзовых.

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