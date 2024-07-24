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Первый инцидент на Олимпиаде: в аргентинских футболистов бросали питарды

Ігор Чернявський — 24 июля, 19:17
Первый инцидент на Олимпиаде: в аргентинских футболистов бросали питарды

После матча между сборными Аргентины и Марокко в 1 туре Олимпийских игр-2024 произошел неприятный инцидент. Когда аргентинские игроки покидали поле, с трибун в них летели питарды.

Видео этого эпизода опубликовал журналист Гастон Эдуль.

Одна из питард упала совсем рядом с футболистами. Предварительно никто не пострадал. Кроме того, марокканские болельщики пытались прорваться на поле. На видео видно, что одному из них это удалось.

Поединок завершился боевой ничьей со счетом 2:2. Аргентина забила спасительный гол на 90+16 минуте. В группе с этими командами играет Украина. Свой дебютный матч на Олимпийских играх команда Руслана Ротаня проведет сегодня, 24 июля, начало – в 20:00.

Олімпійські ігри-2024 Олімпійська збірна Агентини з футболу

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