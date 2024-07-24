Первый инцидент на Олимпиаде: в аргентинских футболистов бросали питарды

После матча между сборными Аргентины и Марокко в 1 туре Олимпийских игр-2024 произошел неприятный инцидент. Когда аргентинские игроки покидали поле, с трибун в них летели питарды.

Видео этого эпизода опубликовал журналист Гастон Эдуль.

Одна из питард упала совсем рядом с футболистами. Предварительно никто не пострадал. Кроме того, марокканские болельщики пытались прорваться на поле. На видео видно, что одному из них это удалось.

Tiraron petardos al lado del banco de suplentes de Argentina y por eso el plantel se metió al vestuario. pic.twitter.com/hRtP7UsuXH — Gastón Edul (@gastonedul) July 24, 2024

Поединок завершился боевой ничьей со счетом 2:2. Аргентина забила спасительный гол на 90+16 минуте. В группе с этими командами играет Украина. Свой дебютный матч на Олимпийских играх команда Руслана Ротаня проведет сегодня, 24 июля, начало – в 20:00.