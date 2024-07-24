Первый инцидент на Олимпиаде: в аргентинских футболистов бросали питарды
После матча между сборными Аргентины и Марокко в 1 туре Олимпийских игр-2024 произошел неприятный инцидент. Когда аргентинские игроки покидали поле, с трибун в них летели питарды.
Видео этого эпизода опубликовал журналист Гастон Эдуль.
Одна из питард упала совсем рядом с футболистами. Предварительно никто не пострадал. Кроме того, марокканские болельщики пытались прорваться на поле. На видео видно, что одному из них это удалось.
Поединок завершился боевой ничьей со счетом 2:2. Аргентина забила спасительный гол на 90+16 минуте. В группе с этими командами играет Украина. Свой дебютный матч на Олимпийских играх команда Руслана Ротаня проведет сегодня, 24 июля, начало – в 20:00.