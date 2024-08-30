Сборная Украины — сборная Латвии: онлайн видеотрансляция матча отбора к Олимпиаде-2026

В пятницу, 30 августа, сборная Украины по хоккею проведет второй матч в решающем раунде олимпийской квалификации на Игры-2026, которые пройдут в Милане.

Команда Дмитрия Христича во втором туре сыграет против сборной Латвии. Стоит напомнить, что турнир проходит в Риге, поэтому у латвийцев будет серьезная поддержка.

Кроме сборных Украины и Латвии, в группе Е также играют французы и словенцы. Для выхода на Олимпиаду-2026 "сине-желтым", которых эксперты и аналитики называют аутсайдером квартета, нужно занять первое место, поскольку только победитель группы получит путевку на Игры.

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Матч Украина — Латвия состоится на стадионе "Арена Рига" в столице Латвии. Время начала встречи — 20:00 по Киеву. Смотрите видеотрансляцию от Общественного в прямом эфире на Чемпионе (плеер будет добавлен позже).

Украина только однажды в истории отбиралась на Олимпийские игры в мужском хоккее — в 2002 году сборная заняла 10 место. В последний раз в финальном раунде отбора на Игры украинцы играли в 2014 году, закончив его с одной победой в трех поединках.

В первом матче коллектив Дмитрия Христича потерпел разгромное поражение от сборной Франции (2:7).