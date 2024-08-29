Совершить чудо в Риге: сборная Украины стартует в финальном турнире олимпийской квалификации

В четверг, 29 августа, стартует финал квалификации олимпийского хоккейного турнира Милан-2026. В частности, в Риге пройдут соревнования с участием сборной Украины. Соперниками нашей команды станут национальные сборные Франции, Латвии и Словении. На Олимпиаду попадет только сильнейший – победитель турнира.

На данный момент определены 9 из 12 участников будущего олимпийского турнира в Милане и Кортина-д’Ампеццо, который пройдет в феврале 2026 года. А победители турнира в Риге и, параллельно происходящих соревнований в Братиславе (Словакия) и Ольборге (Дания) определят последних участников Олимпиады в единственном игровом виде спорта зимних Игр.

Опять аутсайдеры?

Сборная Украины стартует на турнире в Риге в статусе аутсайдера согласно рейтингу Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Но, в таком же статусе команда подходила к предыдущему этапу олимпийской квалификации, турниру в польском городе Сосновец. Тем не менее "сине-желтые" выиграли все три матча того этапа, в том числе, у хозяев турнира сборной Польши (в серии буллитов), сенсационно став победителями турнира и выйдя в решающий этап олимпийской квалификации. И сейчас болельщики ждут от команды Дмитрия Христича новой сенсации и попадания на Олимпиаду.

Федерація хокею України

Напомним, что олимпийский квалификационный турнир по хоккею среди мужских команд стартовал в декабре 2023 года сразу со второго раунда. Первый раунд должен был состояться в ноябре, но был отменен. По рейтингу во второй этап автоматически попали сборные Китайского Тайбея, Таиланда и Южной Африки.

Также в этот раунд попала команда Грузии, из-за отказа участвовать в соревнованиях сборной Мексики. И 14 декабря квалификационный турнир, наконец, стартовал. А уже 8-11 февраля 2024 года прошли игры 3-го раунда квалификационного турнира, где участником одного из турниров была сборная Украины. Наша команда выступала в группе со сборными Южной Кореи, Эстонии и Польши. Еще перед началом того турнира украинцы считались аутсайдерами наравне с командой Эстонии. Но не только уверенно обыграли эту команду (5:3), а также с крупным счетом одолели корейцев (4:0) и выиграли у команды Польши - 2:2 (1:0 в серии буллитов). И вот – новое испытание, при этом уже гораздо более серьезное.

Если сборная Украины занимает в мировом рейтинге 26-е место, а команды Южной Кореи и Польши – 20-21 места, то соперники по финальному олимпийскому отборочному турниру, соответственно, 10-е (Латвия), 13-е (Франция) и 17-е (Словения) места. А ведь лучшие 8 сборных мира и команда Италии (на правах принимающей стороны), автоматически попали на турнир согласно правилам олимпийской квалификации. Разумеется, победить команду из десятки мирового рейтинга задача на грани фантастики. Но еще слишком свежи в памяти моменты решающего матча со сборной Польши в Сосновце, чтобы вот так просто отказываться от мечты выступить на Олимпиаде. Пусть сборная Украины и является последней в рейтинге среди оставшихся команд-участниц олимпийского турнира.

Вспомнить 2002 год

Единственный раз сборная Украины по хоккею участвовала в Олимпийских играх Солт-Лейк Сити-2002. В том турнире принимали участие 14 команд, а сборная Украины, после проигрыша на старте команде Беларуси (0:1), впоследствии сумела одержать две победы подряд над Швейцарией (5:2) и Францией (4:2).

Наша команда заняла 2- место в группе и потеряла шансы на выход в основной турнир. А в "стыковом" матче — за 9-10 места в общей таблице, против команды Латвии была повержена с крупным счетом 2:9. Тот матч, состоявшийся 14 февраля 2002 года, остается последним для "сине-желтых" на Олимпиадах. Но все мы надеемся на продолжение истории уже в 2026-м.

Матч Україна — Латвія на Олімпійських іграх-2002 Федерація хокею України

Прыгнуть выше головы

Разумеется, чтобы попасть на Олимпийские игры, сборной Украины придется прыгнуть выше головы. И если в противостоянии с поляками и корейцами это еще было возможно, то вот с нынешними соперниками… Достаточно сказать, что сборная Украины весной только вышла во второй по значимости Дивизион 1А, в то время как соперники – участники чемпионата мира в дивизионе, где играют 16 сильнейших сборных мира. А сборная Латвии, несмотря на скромное 10-е место в мировом рейтинге, на ЧМ-2023 завоевала бронзовые медали.

Единственный фактор, который можно записать в плюс сборной Украины – психологическое состояние команды. Наши хоккеисты уже прыгнули выше головы и в Риге будут чувствовать себя довольно раскованно. От команды, по большому счету, уже никто ничего не ждет, а любая победа уже на этом этапе будет сродни чуду.

К тому же, в рамках подготовки к соревнованиям в Риге, украинские хоккеисты провели два спарринга, обыграв венгерский "Дунайварош" 4:0 и сборную Венгрии – 6:3. И если для "Дунайвароша" это был просто очередной контрольный матч в летнее межсезонье, то команда Венгрии, как и сборная Украины, готовится к своему финальному турниру отбора на Олимпиаду-2026. Правда, там у них шансов также мало, как и у сборной Украины, учитывая, что в соперниках команды Казахстана, Словакии и Австрии.

Збірна України перемогла Угорщину напередодні кваліфікації ОІ-2026 Федерація хокею України

Также радует то, что Дмитрию Христичу удалось собрать, по сути, тот же состав, который весной выиграл ЧМ в Дивизионе 1B. Приехали и Артур Чолач, который новый сезон начнет в АХЛ (вторая после НХЛ профессиональная лига в Северной Америке), и капитан Игорь Мережко, и ключевые форварды Александр Пересунько, Даниил Трахт, Виталий Лялька и другие.

Впрочем, все эти факторы вместе взятые помогут команде, разве что, показать достойную игру на фоне грозных соперников. Выиграть хотя бы один матч на этом уровне уже будет сравни чуду. С другой стороны, тем более приятной будет победа в любом из предстоящих матчей.

Проблема в недостатке концентрации

Дмитрий Христич, комментируя подготовку к турниру отметил главную проблему, традиционную для всех команд в летний период предсезонья:

"Мы с первых тренировок почувствовали, что у игроков недостаток в концентрации. Нет настроя на работу, его потеряли летом. Поэтому этот вопрос стоял в первую очередь. Обычно мы знали, что сначала надо игроков подтягивать физически, но сейчас концентрация у них не была на уровне. Однако даже в течение этого сбора можно было наблюдать улучшение.

Сделали все, что запланировали. Планировали тренировки два раза в день, это и удалось организовать. Стояли лишь вопросы как разделить полевых игроков на группы, поскольку их было всего 17, но вышли из положения и все, что запланировали, то сделали".

Дмитро Христич Федерація хокею України

Также беспокоило то, что некоторые игроки начинали работу в новом сезоне в своих клубах и позже присоединились к национальной команде. Но, результаты двух подготовительных матчей в Венгрии не оставляют сомнений – и игроки по отдельности, и команда в целом находятся в отличной форме. Осталось это доказать в матчах турнира в Риге.

В свою очередь, защитник сборной Украины Артур Чолач отмечает:

"Нет разницы – товарищеская игра, чемпионат мира или олимпийская квалификация – выходим с настроем показать свой высокий класс. Но мы давно не были на Олимпиаде, и попасть в историю было бы очень круто. Это тест для нас. Будет очень классно посмотреть на наши способности. Мы всегда играли на чемпионатах мира против худших сборных в дивизионе 1B и очень редко играли против команд такого класса".

Дополнительный шанс?

Наконец, еще одним вопросом нынешнего квалификационного турнира является присутствие в списке участников основного турнира… сборной России. По регламенту IIHF, команды исключаются из числа участников соревнований перед началом сезона, в котором пройдут соревнования. Так произошло со сборной Беларуси перед нынешним этапом квалификации к ОИ. Соответственно, сборную России должны исключить из состава участников Игр перед началом сезона 2025/26. То есть, через полгода, весной 2025-го, на очередном Конгрессе IIHF.

Что тогда произойдет с путевкой на Олимпиаду? Варианта три: дополнительный турнир для вторых команд в каждой из групп (всего их три), путевка передается лучшей по рейтингу из сборных, не попавших на Олимпиаду, или лучшей из участников отборочного турнира, не попавшей на Олимпиаду напрямую, но без проведения дополнительного турнира.

Как будет на самом деле – решать IIHF. Но, в любом случае, это еще один повод цепляться за свой шанс до последнего. Даже если первое место будет занять нереально.

В составе – 25 лучших

В составе украинской команды 25 хоккеистов: 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.

Федерація хокею України

В частности, это вратари — Богдан Дьяченко, Олег Петров (оба — Сокол, Украина), Эдуард Захарченко (Шторм, Украина); защитники — Игорь Мережко (HK Plzeň, Чехия), Евгений Ратушный (Шторм, Украина), Иван Сысак (Dunaújvárosi Acélbikák, Венгрия), Артур Чолач (Henderson Silver Knights, США), Филипп Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ, Польша), Артем Гребеник (Ketterä, Финляндия), Виталий Андрейкив (Zaglebie Sosnowiec, Польша), Владимир Волков (Modre Kridla Slovan, Словакия); нападающие — Александр Пересунько (Presov, Словакия), Даниил Трахт (Lukko, Финляндия), Андрей Денискин (Podhale Nowy Targ, Польша) Виалий Лялька (Кременчуг, Украина), Денис Бородай, Вадим Мазур, Виктор Захаров, Владимир Чердак, Роман Благий (все — Сокол, Украина), Алексей Ворона (KH Torun, Польша), Станислав Садовиков (Berani Zlin, Чехия), Евгений Фадеев (EC Bregenzerwald, Австрия), Феликс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франция) Дмитрий Нименко (Aosta, Италия).

Расписание матчей с участием сборной Украины

29.08 Франция — Украина — 16:00

30.08 Украина — Латвия — 20:00

01.09 Словения — Украина — 13:00

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