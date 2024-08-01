"Серебро" в Рио-2016 и токийская драма: Сергей Кулиш принес Украине вторую медаль на Играх в Париже.

31-летний черкасец Сергей Кулиш завоевал для Украины вторую медаль на Олимпийских играх. "Серебряной" для украинца стал один из самых престижных видов пулевой стрельбы – стрельба из винтовки из трех положений.

Кулиш до последнего сегмента сражался за золотую медаль, однако последние три попытки из положения стоя не удались.

Кулиш дебютировал на Олимпийских играх уже в далеком 2012 году. В Лондоне тогда 19-летний стрелок принял участие в трех дисциплинах, в которых не смог побороться за медали. Лучший результат – 14 место в стрельбе из мелкокалиберной винтовки из трех положений.

А уже 4 года спустя Кулиш взял свою первую медаль Олимпийских игр. Серебро в стрельбе из пневматической винтовки из 10м.

Настоящая драма черкасца ждала в Токио-2020. В финале Кулиш сражался за медаль, однако после небольшой паузы между попытками выстрелил в... чужую мишень. Как итог, восьмое место.

Сергей Кулиш, Токио-2020 Getty Images

"Ошибка? Попал не в свою мишень. У меня расстегнулась пуговица, почувствовал дискомфорт. А время идет, нужно стрелять. Такое случилось. Конечно, без настроения. С судьями как раз обсудили этот момент. Наверное, волнение сыграло роль. Трудно объяснить. Такое бывает. раз в миллион, и это случилось со мной.

И вот в Париже украинец взял свою медаль, в своей любимой дисциплине. Дисциплина, в которой он выигрывал золото чемпионата мира-2022.

Сергей Кулиш, Париж-2024 Getty Images

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И, наконец, украинцы размочили счет медалей в традиционно нашем виде спорта — пулевой стрельбе.

Для Кулиша Париж-2024 уже история. Однако Елена Костевич, Павел Коростилев и Максим Городинец еще получат шанс поддержать медальное начинание 32-летнего черкасца.