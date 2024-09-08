Должны есть в одной столовой и не имеем права плюнуть в морду: Данилина — о "нейтральных" россиянах

Украинская легкоатлетка Людмила Данилина недовольна допуском "нейтральных" россиян к Паралимпийским играм 2024 года в Париже.

Ее слова передает Общественное Спорт.

"Мы должны во Франции с ними есть в одной столовой, жить в одном паралимпийском поселке и не имеем права плюнуть в морду, потому что за это меня накажут. Накажут за то, что гибнут мои люди. Не могу плюнуть им в морду и должна с этим ходить две недели. В финале я бежала, думая, что этот и другие микрофоны хотя бы меня услышат", — сказала Данилина.

Также украинка обратилась к президенту Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, раскритиковав его за решение допустить россиян.

"Хочу обратиться к самому главному человеку, который допустил российских спортсменов как нейтральных. У меня очень много вопросов к его честности. Хочу обратиться к этому человеку: ты не достоин. Ты не можешь говорить, что спорт для всех справедлив и имеет надежду. Твои слова не имеют никакого значения. Потому что ты продал весь спорт. Сегодня это Украина, а завтра это будет Англия. Завтра будут гибнуть твои люди, а не наши. Я не знаю, как его зовут, знаю только, как он выглядит. Я бы хотела сказать это ему в глаза", — добавила Данилина.

Напомним, на Паралимпиаде-2024 украинка завоевала серебряную медаль в легкой атлетике в забеге на дистанцию 1500 м, класс T20. В этой дисциплине Людмила выиграла серебро также в Токио-2020, а на Паралимпиаде-2016 становилась бронзовым призером.