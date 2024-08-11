Впервые в истории летней Олимпиады судьбу победителя медального зачета определили серебряные награды

Завершилась XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже. В программу Олимпиады-2024 входило 32 вида спорта, охватывавших 306 соревнований, по итогам которых было разыграно 329 комплектов наград.

Медальный зачет в 19 раз в истории выиграла сборная США, завоевавшая 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовые награды. Сороковую медаль высшего сорта американцы добыли в последних соревнованиях Олимпиады — женский баскетбольный турнир. Однако самое интересное, что впервые в истории летних Игр сразу две страны завоевали одинаковое количество наград высшего сорта. 40 золотых медалей также завоевали спортсмены из Китая.

Впервые в современной истории Олимпийских игр, продолжающейся с 1896 года, судьбу победителя медального зачета решило количество серебряных наград. Китай добыл на 17 меньше серебряных медалей — 27. По общему количеству попадания на подиум также первыми стали американцы 125 против 91 у Китая.

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Отметим, что в последний день Олимпиады Япония вышла на третье место в зачете, обойдя Австралию. У представителей страны "Восходящего Солнца" в подборке 20 золотых медалей, 12 серебряных и 13 бронзовых. Австралия осталась с 18-ю золотыми медалями и опустилась на четвертое место таблицы.

Пятое место заняли хозяева турнира, французы, завоевавшие 16 золотых наград, 25 серебряных и 22 бронзовых. Шестое место заняли представители Нидерландов, которые к 15 золотым медалям добавили 7 серебряных и 12 бронзовых. Заметим, что впервые за 20 лет, Игр-2004 в греческих Афинах, Великобритания не попала в пятерку лучших в медальном зачете. В этом году у британцев 14 золота, 22 серебра и 29 бронзы. Они третьи по общему количеству наград.

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Украинские атлеты завоевали 12 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. Сборная Украины разместилась на 22 строчке в медальном зачете, что является 3 худшим результатом в истории.

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Интересно, что на зимних Олимпийских играх трижды первое и второе место имело одинаковое количество золотых наград. В первый раз это произошло на дебютной зимней Олимпиаде во Франции. Тогда Норвегия и Финляндия завоевали по 4 золотых медали, однако у норвежцев было на 3 серебра больше — 7 против 4.

Второй раз такая ситуация сложилась на первых Играх после Второй мировой войны, в 1948 году в Швейцарии. Тогда Норвегия и Швеция продемонстрировали идентичный результат, и обе страны выиграли медальный зачет с 4 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Также на Играх-1948 10 медалей завоевали хозяева соревнований, однако швейцарцы имели 3 золота, 4 серебра и 3 бронзы.

Церемония открытия Олимпийских игр-1948 в Швейцарии

В третий раз одинаковое количество золотых медалей было добыто в 2018 году на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, Южная Корея. Все те же норвежцы выиграли медальный зачет, имея одинаковое количество наград высшего качества с Германией — по 14. Серебряных медалей в Норвегии было на 4 больше, 14 против 10 у немцев.