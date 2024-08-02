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Швентек сказала, что облажалась на Олимпийских играх и не смогла сдержать слез

Ігор Чернявський — 2 августа, 10:50
Швентек сказала, что облажалась на Олимпийских играх и не смогла сдержать слез

Первая ракетка мира Ига Швентек считает, что она провально выступила на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом она сказала после поражения от китаянки Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира.

"Я меня были проблемы с бэкхендом. Такое случается редко, потому что обычно это мой самый надежный удар. Сегодня я была не в лучшем состоянии технически. Возможно, это из-за напряжения. Я играла матчи день за днем, у меня не было времени усовершенствоваться.

Это не оправдание. Такова природа этого турнира. Я пыталась поправить ситуацию, но мне ничего не удалось. Я просто облажалась, - сказала Швентек.

Ига уступила Циньвэнь со счетом 2:6, 5:7, хотя во втором сете вела со счетом 4:0. Отметим, что матчи Олимпиады-2024 проходят на кортах Ролан Гаррос – любимого турнира Grand Slam полячки, который она в свои 23 года выиграла уже 4 раза.

Сегодня, 2 августа, Швентек сыграет в бронзовом финале против словачки Анны-Каролины Шмидловой. Начало матча - не раньше 16:00 по киевскому времени.

Олімпійські ігри-2024 Іга Швьонтек

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