Бех-Романчук: Моя семья столкнулась с хейтом после Олимпийских игр

Украинка Марина Бех-Романчук столкнулась с хейтом после финала Олимпийских игр-2024 по тройному прыжку, где она заняла 11 место (13.98 м).

Об этом легкоатлетка написала в своем Instagram.

"Моя семья после этих Олимпийских игр столкнулась с хейтом, это очень больно. Больно то, что у нас есть такие люди, которые поливают грязью спортсменов, работающих как безумные, отдают свое физическое и психологическое здоровье ради медалей и побед, ради того, чтобы поднимать украинский флаг и прославлять нашу Украину.

Но добрых и искренних гораздо больше. Я хочу поблагодарить за безумную поддержку, поблагодарить каждого за все теплые слова, за то, что вы такие замечательные люди. Я счастлива, что вы есть, счастлива, что в моей жизни есть такие невероятные и солнечные люди. Именно благодаря вам и вместе с вами мы сделаем все возможное для нашего лучшего будущего», — написала Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Напомним, золотую награду в тройном прыжке выиграла представительница Доминики Теа Лафон, показавшая результат 15,02 м. Серебро завоевала представительница Ямайки Шаника Томас 14.87 м, бронза у американки Жасмин Мур — 14,67 м.