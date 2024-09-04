Украина победила Бразилию и впервые в истории вышла в финал Паралимпиады-2024 в голболе
На Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, состоялся полуфинальный матч мужского турнира по голболу между сборными Украины и Бразилии.
Украинской команде противостояли паралимпийские чемпионы Токио-2020, так что "сине-желтые" считались аутсайдерами встречи.
Наши земляки одержали победу со счетом 6:4 и впервые в истории вышли в финал Паралимпиады в голболе. Пять результативных действий записал в свой актив Василий Олийнык.
Таким образом, сборная Украины гарантировала себе получение награды. Вопрос только какого качества она будет — золотой или серебряной.
Бразилия — Украина — 4:6 (2:3, 2:3)
В финале украинцам будет противостоять победитель полуфинального противостояния между Китаем и Японией. Поединок за золото состоится в пятницу, 5 сентября. Начало в 19:30 по Киеву.
Напомним, в четвертьфинале сборная Украины оставила за бортом турнира команду Ирана.
За всеми важнейшими событиями седьмого соревновательного дня Паралимпийских игр 2024 удобно следить в текстовой трансляции Чемпиона.