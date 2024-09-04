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Украина победила Бразилию и впервые в истории вышла в финал Паралимпиады-2024 в голболе

Денис Шаховець — 4 сентября, 15:27
Украина победила Бразилию и впервые в истории вышла в финал Паралимпиады-2024 в голболе
Збірна України з голболу
IBSA Goalball

На Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, состоялся полуфинальный матч мужского турнира по голболу между сборными Украины и Бразилии.

Украинской команде противостояли паралимпийские чемпионы Токио-2020, так что "сине-желтые" считались аутсайдерами встречи.

Наши земляки одержали победу со счетом 6:4 и впервые в истории вышли в финал Паралимпиады в голболе. Пять результативных действий записал в свой актив Василий Олийнык.

Таким образом, сборная Украины гарантировала себе получение награды. Вопрос только какого качества она будет — золотой или серебряной.

Паралимпиада-2024 Голбол.
Полуфинал, 4 сентября

Бразилия Украина 4:6 (2:3, 2:3)

В финале украинцам будет противостоять победитель полуфинального противостояния между Китаем и Японией. Поединок за золото состоится в пятницу, 5 сентября. Начало в 19:30 по Киеву.

Напомним, в четвертьфинале сборная Украины оставила за бортом турнира команду Ирана.

За всеми важнейшими событиями седьмого соревновательного дня Паралимпийских игр 2024 удобно следить в текстовой трансляции Чемпиона.

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