Первое золото в истории Гватемалы: Руано с олимпийским рекордом победила в стендовой стрельбе
Гватемальская спортсменка Адриано Руано завоевала золото Олимпиады-2024 в стендовой стрельбе.
Руано набрала 45 очков и установила новый олимпийский рекорд. Второе место заняла итальянка Мария Сильван Станко (40). Бронзу выиграла Пенни Смит из Австралии (32).
1. 🥇 Адриано Руно Олива (Гватемала) — 45
2. 🥈 Мария Сильвана Станко (Италия) — 40
3. 🥉 Пенни Смит (Австралия) — 32
Для Гватемалы первая золотая медаль Олимпиады в истории. До этого призером Игр становился лишь легкоатлет Эрик Баррондо, завоевавший серебро в спортивной ходьбе на 20 км на Играх-2012 в Лондоне.
Чемпион проводит текстовую трансляцию пятого соревновательного дня Олимпийских игр в Париже.