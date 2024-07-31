Первое золото в истории Гватемалы: Руано с олимпийским рекордом победила в стендовой стрельбе

Гватемальская спортсменка Адриано Руано завоевала золото Олимпиады-2024 в стендовой стрельбе.

Руано набрала 45 очков и установила новый олимпийский рекорд. Второе место заняла итальянка Мария Сильван Станко (40). Бронзу выиграла Пенни Смит из Австралии (32).

1. 🥇 Адриано Руно Олива (Гватемала) — 45

2. 🥈 Мария Сильвана Станко (Италия) — 40

3. 🥉 Пенни Смит (Австралия) — 32

Для Гватемалы первая золотая медаль Олимпиады в истории. До этого призером Игр становился лишь легкоатлет Эрик Баррондо, завоевавший серебро в спортивной ходьбе на 20 км на Играх-2012 в Лондоне.

Чемпион проводит текстовую трансляцию пятого соревновательного дня Олимпийских игр в Париже.