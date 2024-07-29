Романчук — о вылете с дистанции 800 метров: Я в полном отчаянии

Украинский пловец Михаил Романчук находится в отчаянии после вылета в предварительном заплыве на 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Его слова передает Общественный спорт.

"Не знаю, что сказать. В полном отчаянии. Это не то, для чего готовился, для чего весь год проработал. Больше ничего сказать не могу. Слов просто нет. Было две дистанции, уже одна осталась. Надо сделать выводы, почему так и подходить с "холодной" головой до 1500 м", — сказал Романчук.

Отметим, что Романчук — олимпийский рекордсмен на этой дистанции. В отборочном заплыве Токио-2020 (соревнования состоялись в 2021) Михаил продемонстрировал результат 7:41,28.

Для Михаила Олимпийские игры не завершаются. 3 августа украинский пловец сразится на еще одной своей коронной дисциплине — 1500 м свободным стилем. На этой дистанции он завоевал серебро в Токио.

Напомним, что соревнование по плаванию на Играх-2024 будет проходить с 27 июля по 9 августа на "Арене Дефан", а также в реке Сена. Программа Олимпийских игр-2024 по плаванию состоит из 37 дисциплин (по 18 у мужчин и женщин и одна смешанная), в частности, два марафона на открытой воде длиной 10 км.

Чемпион проводит текстовую трансляцию третьего соревновательного дня Олимпийских игр в Париже.