Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 7 сентября

7 сентября на Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, Украина может пополнить медальную копилку новыми наградами, ведь в течение девятого соревновательного дня будет разыграно 75 комплектов в 13 видах спорта.

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За медали гарантированно сразятся легкоатлеты Игорь Цветов, Иван Тетюхин и Николай Райский, настольный теннисист Виктор Дидух, паверлифтер Юрий Бабинец и пловчиха Марина Вербова. Причем Дидух уже гарантировал себе как минимум серебро.

Остальные украинские параатлеты должны преодолеть квалификационные и предварительные этапы на пути к медальным финалам. Всего в десятый соревновательный день выступят во Франции 30 спортсменов из Украины.

10:30. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 200 м комплекс, класс SM10. Игорь Нимченко

10:30. 🥋 Дзюдо — мужчины, до 90 кг, класс J2 — Александр Назаренко (старт с четвертьфинала, 10-я схватка)

10:30. 🥋 Дзюдо — женщины, свыше 70 кг, класс J1 — Анастасия Гарник (старт с четвертьфинала, 11-я схватка)

10:59. 🏊‍♂️ Плавание — женщины, 100 м на спине, класс S6. Анна Гонтар

11:00. 🏓 Настольный теннис — женщины, личный разряд, класс WS6. Марина Литовченко (полуфинал)

11:00. 🤺 Фехтование на колесных креслах — женщины, рапира, команды. Сборная Украины (старт с 1/8)

11:14. 🛶 Гребля — мужчины, каяк-одиночка, 200 м, класс KL2. Николай Синюк (полуфинал)

11:25. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 50 м баттерфляй, класс S7. Евгений Богодайко, Андрей Трусов, Юрий Шенгур

11:31. 🏊‍♂️ Плавание — женщины, 50 м баттерфляй, класс S7. Вероника Коржова

🥇 11:34. 🏃 Легкая атлетика — мужчины, 200 м, класс T35. Игорь Цветов, Иван Тетюхин

11:38. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 50 м на спине, класс S4. Дмитрий Виноградец

🥇 11:43. 🏃 Легкая атлетика — мужчины, 200 м, класс T37. Николай Райский

11:47. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 м баттерфляй, класс S12. Илья Яременко, Ярослав Денисенко

11:49. 🛶 Гребля — женщины, ва'а-одиночка, 200 м, класс VL3 — Наталья Лагутенко (полуфинал)

11:54. 🏊‍♂️ Плавание — женщины, 100 м вольным стилем, класс S11. Марина Пиддубна, Катерина Ткачук

12:04. 🏊‍♂️ Плавание – мужчины, 200 м вольным стилем, класс S3. Денис Остапченко, Сергей Паламарчук

13:40. 🤺 Фехтование на колёсных креслах — мужчины, рапира, команды. Сборная Украины (старт с четвертьфинала)

🥇 14:00. 🏓 Настольный теннис — мужчины, личный разряд, класс MS8. Виктор Дидух

🥇 14:35. 🏋️‍♂️ Паверлифтинг — мужчины, до 88 кг. Юрий Бабинец

🥇 20:04. 🏊‍♀️ Плавание — женщины, 50 м на спине, класс S4. Марина Вербова

Напомним, на Паралимпиаде-2024 Украина представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта. После восьми соревновательных дней наша сборная занимает 8 место в медальном зачете, имея 67 наград: 16 золотых, 23 серебряных и 28 бронзовых.