Все, что нужно знать о Паралимпийских играх 2024

Совсем скоро в Париже официально откроют XVII летние Паралимпийские игры. Олимпиаду Франция принимала трижды, в частности, в этом году, а вот Паралимпиада пройдет в этом государстве впервые. Чемпион рассказывает обо всем, что нужно знать, чтобы быть в курсе самых интересных событий и не упустить ничего важного.

Где пройдет и когда начнется Паралимпиада-2024

Главное событие четырехлетия в паралимпийском спорте состоится в Париже и его окрестностях с 28 августа по 8 сентября. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр 2024.

Например, на эспланаде Дома инвалидов теперь пройдут соревнования по паралимпийской стрельбе из лука, в Гран-Пале — по фехтованию на колясках, а в Версале — соревнования по параконному спорту.

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Часть площадок претерпела изменения. Арена "Марсовое поле", где прошли олимпийские соревнования по дзюдо, примет лучших регбистов мира на колясках, а площадки для пляжного волейбола у Эйфелевой башни превратились в травяные поля для футбола среди слепых.

Церемонии открытия и закрытия

Как и церемония открытия Олимпиады-2024, церемония открытия Паралимпийских игр в Париже станет первой, которая состоится вне стадиона. Участники Игр пройдут по Елисейским полям до площади Согласия. Около 65 000 зрителей будут приветствовать их на пути. Художественный руководитель Томас Жолли обещает создать неповторимое зрелище, объединяющее зрителей по всему миру.

Что касается церемонии закрытия, то она запланирована на 8 сентября на стадионе "Стад де Франс" с 20:00 до 23:00. Кроме вручения последних медалей и художественного шоу должна состояться символическая передача эстафеты Лос-Анджелесу — хозяину следующих Игр-2028

Участники Паралимпиады во Франции

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В рамках Паралимпийских игр 2024 примут участие 4400 параатлетов из 169 стран мира. Они будут соперничать в 23 видах спорта на 20 спортивных объектах Парижа и окрестностей французской столицы. Для сравнения, в Олимпийских играх участвовало 10500 атлетов, конкурировавших в 32 видах спорта.

К сожалению, белорусские и российские параатлеты допущены на Игры в индивидуальных соревнованиях. Там они выступят в статусе нейтральных, то есть не смогут использовать государственную символику своих стран. В частности, к соревнованиям будет допущено 85-90 россиян.

Украина на Паралимпийских играх 2024

Украина будет представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта. Они будут представлять 19 областей Украины и город Киев, что подчеркивает общенациональный характер нашей сборной. Более 23% членов сборной — дебютанты Паралимпийских игр

НПК

Представительство в 17 видах спорта — рекорд в паралимпийской истории нашего государства. Украинцы выступят в легкой атлетике, паверлифтинге, дзюдо, стрельбе из лука, настольном теннисе, фехтовании на колесных креслах, пулевой стрельбе, плавании, академической гребле, велоспорте, голболе, гребле на каное, триатлоне, тхеквондо, бочи и волейболе сидя. Наибольшее число наших паралимпийцев в плавании — 37, еще 28 параспортсменов выступят в легкой атлетике.

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Нести украинский флаг на церемонии открытия будут 38-летняя харьковчанка Елена Федота-Исаева, двукратная серебряная медалистка Токио-2020 в фехтовании на креслах колесных, и 37-летний гребец Роман Полянский. Последний представляет Донецкую область, он выигрывал золотые медали Паралимпийских игр в 2016 и 2021 годах в парных одиночках в классе PR1 — среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Елена Федота-Исаева Getty Images

Интересно, что для нашей сборной Паралимпиада в Париже станет восьмой. На прошлых Играх в Токио украинцы завоевали 98 медалей (24+47+27). Лучший результат наши паралимпийцы показали в Рио-2016 — 117 наград (41+37+39).

Паралимпийские медали и календарь

Как и олимпийские медали, награды Паралимпийских игр содержат частицу Эйфелевой башни, придающую им французский шарм. Лицевая сторона одинакова для Олимпийских и Паралимпийских игр, с полированным золотом. Это символизирует Город света, отражающий его, чтобы заставить столицу сиять.

Золотая медаль Паралимпийских игр 2024 Getty Images

В течение 11 соревновательных дней будет разыграно 549 комплектов наград, в том числе 164 в паралимпийской легкой атлетике и 141 в параплавании — двух крупнейших видах паралимпийского спорта. Как и на Олимпийских играх 2024, на Паралимпиаде соблюден гендерный паритет: будут участвовать одинаковое количество мужчин и женщин.

Календарь на каждый соревновательный день и всю летнюю Паралимпиаду в Париже будет доступен на сайте Чемпион.

Особенность Паралимпиады-2024

Кроме упомянутой уникальной церемонии открытия, организаторы Игр уделили особое внимание вопросам доступности и инклюзивности. Все спортивные объекты и транспортная инфраструктура Парижа были адаптированы для нужд людей с инвалидностью.

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Кроме того, будут представлены несколько технологических инноваций, включая новые протезы для атлетов и системы отслеживания результатов в режиме реального времени.

Где смотреть Паралимпийские игры

Официальным транслятором соревнований традиционно стало "Суспильное". Национальный вещатель покажет вживую не менее 100 часов Паралимпийских игр.

В цифровом вещании T2 соревнования будут транслировать региональные телеканалы и специализированный канал "Суспильное Спорт". Также трансляции будут доступны на сайте “Суспильное Спорт".