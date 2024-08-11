Серебряная медаль Коляденко и личный рекорд Дорощука: итоги выступления украинских спортсменов 10 августа

В предпоследний, пятнадцатый день Олимпиады в Париже украинские атлеты соревновались в 8 видах спорта и получили 12 медаль Олимпийских игр-2024.

Борчиня Ирина Коляденко принесла в копилку Украины 12 медаль Олимпийских игр. В финальной схватке весовой категории до 62 кг представительница Ирпеня проиграла японцы Сакури Мотоки. Итак, "серебро"!

Ирина Коляденко (слева) во время финальной схватки НОК Украины

Ірина Коляденко НОК України

Мария Повх не смогла пройти в медальный финал байдарки-одиночки на дистанции 500 метров на Олимпийских играх 2024 года. Украинка финишировала шестой в полуфинале со временем 1:52.51 минут.

Каноистки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок не смогли прибиться через сито полуфинала в решающий заплыв каноэ-одиночки на 200 м. В итоге Рыбачок заняла 6 место в финале B и 14 общее. Лузан на отрадный заезд не вышла.

Алексей Середа , благодаря блестящей последней попытке, сумел пробиться в финал по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. За шесть раундов 18-летний украинец набрал 405,05 баллов, что позволило занять 11-е место и выйти в финал. В финал получили путевку 12 лучших результатов.

Алексей Среда, Париж-2024 НОК Украины

К сожалению, в финале Среда завершил соревнование лишь на 8 строчке.

Борец свободного стиля Александр Хоцяновский уступил поляку Роберту Барану в отрадной схватке, позволявшей выйти на матч за бронзовую медаль, по вольной борьбе среди мужчин (до 125 кг).

Мурази Мчелидзе прошел в четвертьфинал в весовой категории до 97 килограммов. Там украинец проиграл грузину Гиви Матчарашвили, однако тот вышел в финал, а Мчелидзе получил шанс побороться в отрадной схватке за выход в бронзовый финал.

Сборная Украины по художественной гимнастике в составе Киры Ширикиной, Дианы Баевой, Алины Мельник, Валерии Переметы и Марии Высочанской заняла 7 место в финале группового многоборья. Результат украинок - 65,700.

Олег "Kuzya" Кузнецов не смог выйти из группы в соревнованиях по брейкингу.

Стрибун в высотке Олег Дорощук стал 6-м в финале. Несмотря на личный рекорд (2,31), легкоатлет из Кропивницкого не смог соперничать на большей высоте.

Сестры Марина и Владислава Алексиевы заняли 5 место в артистическом плавании в соревнованиях дуэтов. Результат харьковчанок по сумме технической и произвольной программ - 538,6684 балла.

Валерия Пермыкина не смогла выйти в финал в соревнованиях по современному пятиборью. Украинка набрала в полуфинале B 1377 баллов и заняла 9 место.

Украина занимает 21 строчку в медальном зачете, имея 12 наград: 3 золотые, 5 серебряных, 4 бронзовые.

В последний день Олимпиады будет разыграно 13 комплектов медалей в 8 видах спорта.