Серебряная медаль Коляденко и личный рекорд Дорощука: итоги выступления украинских спортсменов 10 августа
В предпоследний, пятнадцатый день Олимпиады в Париже украинские атлеты соревновались в 8 видах спорта и получили 12 медаль Олимпийских игр-2024.
Борчиня Ирина Коляденко принесла в копилку Украины 12 медаль Олимпийских игр. В финальной схватке весовой категории до 62 кг представительница Ирпеня проиграла японцы Сакури Мотоки. Итак, "серебро"!
Мария Повх не смогла пройти в медальный финал байдарки-одиночки на дистанции 500 метров на Олимпийских играх 2024 года. Украинка финишировала шестой в полуфинале со временем 1:52.51 минут.
Каноистки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок не смогли прибиться через сито полуфинала в решающий заплыв каноэ-одиночки на 200 м. В итоге Рыбачок заняла 6 место в финале B и 14 общее. Лузан на отрадный заезд не вышла.
Алексей Середа , благодаря блестящей последней попытке, сумел пробиться в финал по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. За шесть раундов 18-летний украинец набрал 405,05 баллов, что позволило занять 11-е место и выйти в финал. В финал получили путевку 12 лучших результатов.
К сожалению, в финале Среда завершил соревнование лишь на 8 строчке.
Борец свободного стиля Александр Хоцяновский уступил поляку Роберту Барану в отрадной схватке, позволявшей выйти на матч за бронзовую медаль, по вольной борьбе среди мужчин (до 125 кг).
Мурази Мчелидзе прошел в четвертьфинал в весовой категории до 97 килограммов. Там украинец проиграл грузину Гиви Матчарашвили, однако тот вышел в финал, а Мчелидзе получил шанс побороться в отрадной схватке за выход в бронзовый финал.
Сборная Украины по художественной гимнастике в составе Киры Ширикиной, Дианы Баевой, Алины Мельник, Валерии Переметы и Марии Высочанской заняла 7 место в финале группового многоборья. Результат украинок - 65,700.
Олег "Kuzya" Кузнецов не смог выйти из группы в соревнованиях по брейкингу.
Стрибун в высотке Олег Дорощук стал 6-м в финале. Несмотря на личный рекорд (2,31), легкоатлет из Кропивницкого не смог соперничать на большей высоте.
Сестры Марина и Владислава Алексиевы заняли 5 место в артистическом плавании в соревнованиях дуэтов. Результат харьковчанок по сумме технической и произвольной программ - 538,6684 балла.
Валерия Пермыкина не смогла выйти в финал в соревнованиях по современному пятиборью. Украинка набрала в полуфинале B 1377 баллов и заняла 9 место.
Украина занимает 21 строчку в медальном зачете, имея 12 наград: 3 золотые, 5 серебряных, 4 бронзовые.
В последний день Олимпиады будет разыграно 13 комплектов медалей в 8 видах спорта.