Лайлз проиграл двухсотметровку Тибого, завоевавшему первое золото для Ботсваны в истории

Представитель Ботсваны легкоатлет Лециле Тебого получил золотую медаль в беге на 200 метров на Олимпийских играх 2024.

Он преодолел дистанцию за 19:46 секунд. Серебряную награду получил американец Кеннет Беднарек. В тройку призеров вошел еще один представитель США Ноа Лайлс.

1. 🥇 Лециле Тебого (Ботсвана) — 19.46;

2. 🥈 Кеннет Беднарек (США) — 19.62;

3. 🥉 Ноа Лайлс (США) — 19.70.

Это первая золотая медаль для Ботсваны в истории Олимпийских игр. До этого у них было всего 1 серебро в Лондоне-2012. Его завоевал Найджел Амос в беге на 800 метров.

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За всеми главными событиями 13 дня Олимпийских игр 2024 года удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.