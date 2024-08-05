Швед Дюплантис с мировым рекордом завоевал золото Олимпиады-2024 по прыжкам с шестом

Шведский легкоатлет, двукратный чемпион мира Арман Дюплантис, побил собственный мировой рекорд по прыжкам с шестом на Олимпийских играх 2024.

Он завоевал золотую медаль, для которой ему хватило и 6 метров ровно. После этой высоты он замахнулся на олимпийский рекорд и установил его, прыгнув на 6,10 м.

Но и на этом швед не остановился и решил побить мировой рекорд. Первые две попытки были неудачные для Дюплантиса, однако с решающего третьего прыжка он покорил высоту 6,25 м.

Для 24-летнего Дюплантиса это второе золото Игр, первое он завоевал в Токио-2020, взяв высоту 6,02 метра. Серебряным призером стал американец Гэвин Сэм Кендрикс, а бронзовую награду завоевал грек Эммануил Каралис.

1. 🥇 Арман Дюплантис (Швеция) - 6,25.

2. 🥈 Гэвин Сэм Кендрикс (США) - 5,95.

3. 🥉 Эммануил Каралис (Греция) - 5,90.

Отметим, что длительное время мировой рекорд принадлежал украинцу Сергею Бубке. 31 июля 1994 года он покорил высоту 6,14 метров. Этот рекорд держался до 2014-го, пока француз Рено Лавилли не прыгнул на 6,16. Примечательно, что это произошло в Донецке.

С тех пор улучшал результат только Дюплантис. За 4 года он 9 раз побил мировой рекорд. До сегодня рекордной высотой считались 6,24 метра, которые Арман перепрыгнул в апреле этого года.

Чемпион проводит текстовую трансляцию десятого соревновательного дня Олимпийских игр 2024 года.