Ледеки завоевала очередное золото и сравнялась с Латыниной по количеству побед на Олимпиаде

Легендарная американская пловчиха Кейти Ледеки завоевала золотую медаль в заплыв на 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх 2024.

Она преодолела дистанцию в 8:11,04. Второй финишировала восьмикратная медалистка Олимпийских игр Ариарн Титмус. Австралийка установила рекорд Океании — 8:12,29. Отметим, что 4 из 8 медалей она заработала на Олимпиаде в Париже.

Бронзовым призером стала еще одна американка Пейдж Мадден. На ее счету еще серебро в эстафете 4х200 вольным стилем.

1. 🥇 Кейти Ледеки (США) — 8:11,04;

2. 🥈 Ариарн Титмус (Австралия) — 8:12,29;

3. 🥉 Пейдж Мадден (США) — 8:13,00.

Для Ледеки это уже девятое олимпийское золото в карьере и четвертая награда на Играх-2024 в Париже. По количеству побед на Олимпиаде она сравнялась с советской представительницей художественной гимнастики Ларисой Латыниной.

Они делят первое место среди женщин и второе в целом. Больше побед только у американского пловца Майкла Фелпса, у которого невероятные 23 победы на ОИ. 27-летняя Кейти сможет обойти Латинину уже в 2028 году, на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

За всеми главными событиями 8 дня Олимпийских игр-2024 удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.