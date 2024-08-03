Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Олимпийские игры Олимпийские игры - 2024

Ледеки завоевала очередное золото и сравнялась с Латыниной по количеству побед на Олимпиаде

Микола Дендак — 3 августа, 23:19
Ледеки завоевала очередное золото и сравнялась с Латыниной по количеству побед на Олимпиаде

Легендарная американская пловчиха Кейти Ледеки завоевала золотую медаль в заплыв на 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх 2024.

Она преодолела дистанцию в 8:11,04. Второй финишировала восьмикратная медалистка Олимпийских игр Ариарн Титмус. Австралийка установила рекорд Океании — 8:12,29. Отметим, что 4 из 8 медалей она заработала на Олимпиаде в Париже.

Бронзовым призером стала еще одна американка Пейдж Мадден. На ее счету еще серебро в эстафете 4х200 вольным стилем.

1. 🥇 Кейти Ледеки (США) — 8:11,04;

2. 🥈 Ариарн Титмус (Австралия) — 8:12,29;

3. 🥉 Пейдж Мадден (США) — 8:13,00.

Для Ледеки это уже девятое олимпийское золото в карьере и четвертая награда на Играх-2024 в Париже. По количеству побед на Олимпиаде она сравнялась с советской представительницей художественной гимнастики Ларисой Латыниной.

Они делят первое место среди женщин и второе в целом. Больше побед только у американского пловца Майкла Фелпса, у которого невероятные 23 победы на ОИ. 27-летняя Кейти сможет обойти Латинину уже в 2028 году, на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

За всеми главными событиями 8 дня Олимпийских игр-2024 удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.

Париж-2024 Плавання Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024

Плавання

Тройной рекорд в финале эстафеты в Париже-2024: сборная США с мировым рекордом выиграла золото
17-летняя Макинтош из Канады с олимпийским рекордом получила 3 золото Олимпиады-2024
Венгер Милак выиграл золото Олимпиады-2024
Романчук не будет плыть на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2024
Австралийка Маккион с олимпийским рекордом выиграла очередное золото в плавании

Последние новости