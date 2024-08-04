Драма на финише: американец Лайлс завоевал золото, обойдя соперника на 0,005 секунды

Американский легкоатлет Ноа Лайлс получил золотую медаль в беге на 100 метров на Олимпийских играх 2024.

Он преодолел дистанцию за 9,784 секунды, что является его персональным рекордом, и обошел своего соперника Кишейна Томпсона из Ямайки на 0,005 секунды. Третьим до финиша добрался еще один представитель США Фред Керли.

1. 🥇 Ноа Лайлс (США) - 9,784;

2. 🥈 Кишейн Томпсон (Ямайка) - 9,789;

3. 🥉 Фред Керли (США) - 9,81.

Это вторая медаль для Лайлса на Олимпийских играх в истории. В Токио-2020 он завоевал бронзу на дистанции 200 метров. Он также будет соперничать на этой дистанции в финале Олимпиады-2024, который состоится завтра, 5 августа.

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