Скандальный забег на Олимпиаде-2024: кенийку Кипьегон, которая финишировала второй, дисквалифицировали

Кенийская легкоатлетка Фаит Чепнгетич Кипьегон финишировала второй в забеге на 5000 метров на Олимпийских играх 2024, однако потеряла медаль из-за дисквалификации.

Это произошло из-за толкотни с эфиопкой Гудаф Тсегай, которой принадлежит мировой рекорд на этой дистанции (14.00,21). В итоге Тсегай оказалась на 8 строчке.

Золотую медаль завоевала землячка Кипьегон Беатрис Чебет (14:28.56). Из-за дисквалификации кенийки серебряную медаль завоевала Сифан Хассан из Нидерландов, а на 3 место поднялась итальянка Надя Баттоклетти.

1. 🥇 Беатрис Чебет (Кения) - 14:28.56;

2. 🥈 Сифан Хассан (Нидерланды) - 14:30.61;

3. 🥉 Сифан Хассан (Нидерланды) - 14:31.64.

Чемпион проводит текстовую трансляцию десятого соревновательного дня Олимпийских игр 2024 года.