Рут выиграл десятиборье на Олимпийских играх-2024

Норвежский легкоатлет Маркус Рут завоевал золотую награду Олимпийских игр-2024 в многоборье, в которое входят бег на 100 м, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 400 м, бег на 110 м с барьерами, прыжки с шестом, метание копья и бег на 1500м.

Норвежец с национальным рекордом торжествовал в Париже. Рут не выиграл ни одну отдельную дисциплину, однако по итогам соревнований заработал 8796 очков и опередил немца Лео Нойгебауэра на 48 баллов.

Для 22-летнего Рута это первая олимпийская медаль в карьере. Также первую награду своей стране принес Линдон Виктор из Гренады.

1. 🥇 Маркус Рут (Норвегия) - 8796;

2. 🥈 Лео Нойгебауэр (Германия) - 8748;

3. 🥉 Линдон Виктор (Гренада) - 8711.

Напомним, что сегодня, 4 августа, в легкой атлетике за медали сразятся украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих с Ириной Геращенко, а также метатель молота Михаил Кохан.

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