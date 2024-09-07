На Паралимпиаде-2024 спортсменку заставили заклеить украинскую наклейку с сердцем

Американская велоспортсменка украинского происхождения Оксана Мастерс рассказала, что организаторы Паралимпийских игр 2024 заставили ее заклеить изображение украинского сердца.

Ее слова передает CNN.

"Это произошло прямо на старте. На этом изображении не было ничего, это была просто форма сердца. Это было сложно для меня, потому что, как человек, родившийся в Украине, американский спортсмен и гражданин США, я чувствую, что представляю те места, откуда я родом. Меня это действительно зажгло. Это просто добавило масла в огонь. Просто потому, что кто-то мог скрыть мою наклейку, это не скроет огонь и то желание, которое я имела в себе. Но, честно говоря, это было просто отличным источником энергии, и вместо того, чтобы разочароваться этим, это просто мотивировало меня еще больше", — сказала Оксана.

Отметим, что Мастерс является уроженкой Хмельницкого. Она родилась с нарушениями развития конечностей. Биологические родители отказались от нее, после чего в семилетнем возрасте Оксану усыновила американка Гей Мастерс.

Она соревнуется в классе H1-5 (спортсмены с нарушениями/поражениями опорно-двигательного аппарата, включая травмы спинного мозга и церебральный паралич), и уже получила две золотые медали на Паралимпиаде-2024.

Оксана победила в гонке с раздельным стартом и в групповой гонке. Ранее Мастерс заявила, что пожертвует часть призовых от выступления на Паралимпиаде-2024 в поддержку Украины.

За всеми важнейшими событиями десятого соревновательного дня Паралимпийских игр 2024 удобно следить в текстовой трансляции Чемпиона.