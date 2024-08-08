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Лузан и Рыбачок выиграли свои заезды в четвертьфинале Олимпийских игр-2024

Ігор Чернявський — 8 августа, 14:35
Лузан и Рыбачок выиграли свои заезды в четвертьфинале Олимпийских игр-2024

Украинские гребницы Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан завоевали путевку в полуфинал Олимпийских игр-2024 в каноэ-одиночке.

Обе представительницы Украины финишировали первыми в своих четвертьфинальных заездах. Рыбачок преодолела дистанцию 200 метров за 47.11 секунды, а Лузан — за 47.42.

Полуфиналы одиночного разряда с участием Анастасии и Лузан пройдут в субботу, 10 августа. Кроме того, 9 августа их ожидает полуфинал в каноэ-двойке.

Чемпион ведет текстовую трансляцию 13 дня Олимпийских игр-2024, в которой оперативно сообщает о главных событиях.

Напомним, накануне главный тренер сборной Украины Игорь Наев рассказал, что Международная федерация каноэ запретила Рыбачок выступать в лодке с надписью "I am Ukrainian".

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каное

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