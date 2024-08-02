Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Олимпийские игры Олимпийские игры - 2024

Левченко досрочно вылетела из квалификации Олимпиады

Станіслав Лисак — 2 августа, 11:48
Левченко досрочно вылетела из квалификации Олимпиады

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко досрочно завершила выступления на Олимпийских играх-2024.

26-летняя легкоатлетка из Бахмута не смогла взять высоту 1,83 метра с трех попыток. Левченко окончила квалификацию без результата. Отметим, что на ОИ-2020 в Токио Юлия смогла выйти в финал и заняла восьмое место.

Реклама:

Напомним, что борьбу за выход в финал продолжают две украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Чемпион ведет текстовую трансляцию седьмого дня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Юлія Левченко Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Україна на Олімпіаді-2024

Кохан квалифицировался в финал Олимпийских игр-2024
Гоман потерпела поражение на старте Олимпийских игр-2024
Париж-2024. День 7. Текстовая трансляция
Хижняк — Перейра: прогноз редакции Чемпиона на четвертьфинал Олимпиады-2024
Магучих, Бех-Романчук и Костевич: расписание выступления украинских спортсменов на Олимпийских играх 2 августа

Последние новости