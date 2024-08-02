Левченко досрочно вылетела из квалификации Олимпиады

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко досрочно завершила выступления на Олимпийских играх-2024.

26-летняя легкоатлетка из Бахмута не смогла взять высоту 1,83 метра с трех попыток. Левченко окончила квалификацию без результата. Отметим, что на ОИ-2020 в Токио Юлия смогла выйти в финал и заняла восьмое место.

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Напомним, что борьбу за выход в финал продолжают две украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Чемпион ведет текстовую трансляцию седьмого дня Олимпийских игр-2024 в Париже.