Ярослава Магучих: Хочу прыгать еще выше

2024 стал самым успешным для звезды Украины в легкой атлетике Ярославы Магучих. Она стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту, побила мировой рекорд, державшийся с 1987 года и в третий раз подряд стала победительницей Бриллиантовой лиги. Ярослава еще и признали лучшей легкоатлеткой года в Европе.

В разговоре с корреспондентом Чемпиона Александром Гливинским Магучих подвела итоги насыщенного на победы года, рассказала об общении с мировым рекордсменом Мондо Дюплантисом и поделилась планами на будущее.

Ярослава Магучих

– Ярослава, 2024 – это год Ваших уникальных достижений, год Вашего успеха, когда Вам фактически все удалось. Сейчас этот год завершается и Вы собираете трофеи. В начале разговора хотел бы Вам напомнить, что Вы входили в этот год с призом Ассоциации спортивных журналистов Украины как лучшая атлетка 2023 года, независимо от гендера. А годом ранее были признаны лучшей атлеткой среди женщин. Скажите откровенно, на фоне всех остальных призов и признаний не теряется признание украинских спортивных журналистов?

– Вовсе нет, у меня одна из статуэток стоит, кстати, дома. Именно от Ассоциации спортивных журналистов Украины. На самом деле мне очень приятно получать эти награды, потому что все же это признание в разных областях деятельности. Не только в спортивной сфере, но и среди журналистов. Мне приятно получать эти награды, и это дает мотивацию работать дальше, прыгать еще выше и выше. Вы правильно сказали, что 2024 год был один из самых успешных лет моей карьеры. Я надеюсь, что это только первый мой успешный год, это начало. Верю, что таких лет будет еще много. Есть силы, есть мотивация работать и прыгать еще выше.

– В прошлом году на ежегодной церемонии АСЖУ Ваш приз мы вручили Ольге Саладухе. Это именно этот приз сейчас у Вас дома?

– Да (улыбается).

– Я слышал из других интервью, что у вас есть специальная прихожая, где вы храните все призы, но там уже мало места…

– Ой. Да. Места там уже не хватает ни для чего. Честно, нужен новый шкаф для наград.

– В этом месяце Вы получили сразу три приза от НОК – за три своих уникальных достижения в 2024-м и были признаны лучшей украинской атлеткой в трех разных месяцах года. Рядом еще и четвертое отличие – от еще одной украинской организации. На фоне такой впечатляющей коллекции уместно вспомнить, что рекордсменкой по числу наград НОК "Лучший спортсмен месяца" является Ольга Харлан. А сколько у Вас в общем-то помните?

– Я не считала, но если за взрослые соревнования, то где-то 5-6. Еще мало. Еще немного нужно попрыгать (смеется). У Оли там, кажется, если я не ошибаюсь, 12 или 13. То есть еще достаточно нужно работать.

– Я спросил об Оле не зря, потому что, наверное, так складывается, что в этом году именно Оля и Вы будете двумя главными конкурентками за победу в опросе АСЖУ на звание лучшего атлета года. Что вы думаете по поводу этой конкуренции? Мотивирует ли она вас?

– Заряжает, потому что очень приятно, когда в Украине много топовых спортсменов, которые представляют нашу страну на международном уровне, поднимают наш флаг. У Оли уже 5 Олимпийских игр за спиной, и с наградами. И это меня тоже мотивирует, потому что все возможно. Возможно добиться успеха, возможно добыть многие олимпийские награды. Есть же все шансы.

– Когда Вы впервые услышали в своей жизни об Оле Харлане?

– Ой, впервые в жизни, наверное, еще когда я была юной спортсменкой. Тогда Оля, я помню, выиграла спортсменку года. И я такая: "Вау, это круто!" Для меня тогда приехать в Национальный олимпийский комитет, чтобы получить награды, получить это признание от украинцев, это было круто.

Но лично мы с Олей познакомились только на Олимпиаде. Лично, не через социальные сети. Она передала мне эстафету: она же первой вернулась с Олимпийских игр, давала много интервью, мы с ней встречались в августе, потом виделись еще и на встрече с президентом. И после этого она сказала: "Все, я тебе эстафету передаю, дальше твоя очередь". И так идет моя очередь (улыбается).

Ярослава Магучих Getty Images

– В этом году Ольга Харлан стала самой титулованной украинской атлеткой в олимпийской истории. Вы также достигли уникальных вершин. Кто победит в опросе АСЖУ в этом году, как вы думаете, Вы или она?

– Это сложный вопрос, на самом деле.

– Кому бы отдали пальму первенства?

– Это очень непросто. Журналисты будут выбирать, голосовать. Но, конечно, иногда такое бывает, что выигрывают оба (смеется). У нас такой случай случился в прыжках в высоту на прошлых Олимпийских играх, когда Тамбери и Баршим разделили первое место и было два золота. Так что такое случается, поэтому посмотрим.

– Действительно, все мы с большой интригой ждем результатов. Но я уверен, что каждая из вас получит приз, даже если кто-то наберет больше баллов в опросе. Ибо каждая из вас заслуживает особого приза. Возвращаясь к началу этого года, когда был чемпионат мира в помещении, где Никола Олислагерс вас победила. Насколько это огорчило тогда?

– Да, тогда я была серебряным призером чемпионата мира в помещении. Конечно, сначала я немножечко расстроилась, но потом я поняла, что это был просто момент, когда Никола была готова лучше, чем я. Если ты не первая, ты понимаешь, что ты где-то не доработал, где-то не уложился, а значит нужно работать: есть еще силы, есть желание, и ты хочешь становиться лучшей версией самой себя.

Но я все равно была рада той серебряной награде, потому что награда есть награда. Любая награда важна, особенно в нынешние сложные времена, потому что мы представляем нашу страну на международной арене. Когда ты выиграешь ее, у тебя больше шансов пообщаться, рассказать людям, журналистам о событиях в Украине.

– Никола выиграла тогда, но Вы взяли реванш на Олимпиаде – на наиболее значимом соревновании четырехлетия. Вы верите в определенный баланс удачи?

– Да, я верю. Потому что в принципе на Олимпиаде мы показали одинаковый результат: два метра прыгнула и она, и я. Но я взяла высоту с первой попытки, а она уже с третьей. И это в принципе дало мне эту золотую награду. Как всегда говорит моя тренер Татьяна Владимировна: "На важных соревнованиях надо прыгать все с первой попытки". И, наконец, я до этого дошла. Когда на Олимпийских играх я прыгнула все с первой попытки, то добыла золото.

Ярослава Магучих Getty Images

– Когда в Париже Никола, в последней попытке, покорила два метра, честно скажите, волнение было в этот момент?

– Немножечко появилось, но я, в принципе, была готова бороться дальше. Однако большее волнение было, когда она прыгала третью попытку, ведь я прыгала после нее. Так что третья попытка была такой, ответственной: или мы продолжаем борьбу, или уже все, соревнования завершаются. И я такая: "Что будет дальше?".

– Когда вы прыгали 2,04, Олислагерс уже прекратила борьбу…

– Да, я уже перенесла третью попытку на 2.04. Но не сложилось.

– Почему не удалось тогда? Вы ведь уже гарантировали себе золото. Мотивация была не та?

– На самом деле много факторов. Олимпийские игры – это Олимпийские игры. Как бы ты себя ни настраивал, что ты не беспокоишься, что у тебя все под контролем, но… Все же раз в 4 года такие большие соревнования. И психологически немного где-то там, в глубине сознания, это "записывается". То есть были немного волнения и недоработки в технике разбега. Но ничего. Как я говорила раньше, первая Олимпиада – это как тренировка. Сейчас уже есть золотая награда. То есть в следующий раз нужно еще выше прыгать.

– Насколько трудно Вам прыгнуть именно в третьей попытке, когда понимаешь, что она может быть последняя?

– Не тяжело. За свою карьеру я многократно брала высоту с третьей попытки. Конечно, всегда хочется с первой, чтобы не тратить слишком много энергии на прыжки. Когда у тебя есть первая попытка, ты как "на релаксе". Когда остаются еще две, то тоже такое: "еще есть два прыжка, спокойно". Но когда появляется уже третья попытка, то в голову сразу лезет: "Надо брать, по-другому никак".

– Так все же поджимает психологически?

– Ну, нет (улыбается), потому что, например, у меня после Олимпийских игр был этап Бриллиантовой лиги в Лозанне или в Цюрихе, сейчас не помню… Нет, это был Цюрих, был сильный дождь. И я не смогла взять 193 из двух попыток, и тогда перенесла последнюю попытку на высоту 1,96. И взяла ее.

Тогда в моей голове вертелось: "Если я сейчас не прыгну 196, то я буду восьмой или девятой". И я такая: "Ну, что-то это вообще результат – "не очень". Не хочется быть девятой". Я понимала, что если возьму 196, продолжу борьбу. И так я стала первой. Потому что прыгнула и смогла взять эту высоту.

– Как Вы сами говорите, Татьяна Степанова настраивает Вас прыгать с первой попытки, так что у Вас должно быть психологическое давление именно на первой попытке, иначе тренер будет недовольна. Вы, если не боитесь, то, по крайней мере, опасаетесь этого?

– Нет, такого нет. Но я понимаю, когда с первой попытки какую-то высоту не взяла, скажем, 193-195, но с запасом вылетела, то я вижу с ее взгляда: "Как так? Как так можно было не прыгнуть?" Но это все рабочие моменты – это соревнование. Когда я не прыгнула, подхожу к ней и она уже дает мне наставление, находит такие слова для меня, чтобы я вот прям прыгнула.

– Вообще, в легкой атлетике общение тренера с атлетом – очень специфическое по сравнению с другими видами спорта. Ведь здесь тренер не имеет возможности давать свои установки постоянно, как бывает, в других видах спорта. Здесь наставник должен ограничиваться только несколькими фразами…

– Да, но это и не нужно, потому что несколько фраз тренер сказал тебе, настроил, а ты уже потом сам себя донастраиваешь. Уже идет самонастройка, чтобы прыгнуть. И ты обдумываешь, как ты это сделаешь.

Ярослава Магучих Getty Images

– В современной легкой атлетике, кроме Вас, есть еще один выдающийся прыгун, поражающий мир рекордами, правда, с шестом – Мондо Дюплантис. Есть ли у вас общение с Мондо? Со стороны показалось, что он несколько дистанционный человек...

– На самом деле нет, так кажется со стороны. Конечно, у нас было общение, потому что мы все в одной команде – Puma Family, и у нас было много конференций и мероприятий вместе. Собственно, ведущие спортсмены от Puma в легкой атлетике – это Вархольм (бегун на 400 метров с барьерами – А.Г.), Дюплантис и я.

Когда я раньше приезжала, я всегда говорила: "Вот я сижу здесь между вами: с одной стороны – рекордсмен мира по прыжкам с шестом, с другой – мировой рекордсмен по бегу на 400 метров с барьерами. Когда у меня рекорд будет?" Я хочу присоединиться к вам!" (смеется). И тогда я такая: "Да, я точно однажды присоединюсь к вам!". И так случилось, что в этом году я присоединилась к ним и меня уже также представляли как рекордсменка мира.

– Когда Вы осознали, что Вы – рекордсменка мира?

– Уже да, уже осознала и поняла. На самом деле, когда ты только что прыгнула, ты сильно этим не переживаешь, потому что мысленно у тебя – подготовка к Олимпийским играм, ведь именно это – самый главный старт сезона. А после Олимпиады – снова соревнования… И вот когда уже все турниры закончились, сезон завершился, мы так сели и спокойно подумали: "Ну да, побила мировой рекорд, который держался 37 лет. И мы достигли этого общим трудом с Татьяной Владимировной, мы вместе это сделали". И ты сидишь, и не веришь, что ты творишь историю украинского спорта… Вот ты – здесь и сейчас. И потом такая: "Вау, круто!". Я хочу творить и дальше, прыгать еще выше и выше.

– Вы же, понимаете, насколько уникального достижения вы добились: и мировой рекорд, и золото Олимпийских игр, и еще и Европа, ведь она была в этом году. То есть это будет очень сложно повторить, не правда ли?

– Сложно, но я тренируюсь для того, чтобы быть лучшей в своем деле, поэтому стараюсь всегда совершенствоваться. Этот год мы посвятили изменению техники разбега: мы несколько раз меняли мой разбег, и все же пришли к формуле успеха и установили мировой рекорд. Но на самом деле мировой рекорд – это не только физические способности, нужно быть готовым ментально к этой высоте: прыгать и не бояться. И нужно, чтобы все звезды сошлись.

– А вот что Мондо Дюплантис говорил о Ваших прыжках, и делали ли Вы ему комплименты по его рекордам?

– Мондо, действительно, уникальный: каждые соревнования прыгать мировой рекорд, я не знаю, как он это делает! Пока что мне так не удается (смеется). Я еще работаю над этим. Скажем, после своего рекорда я восстанавливалась: почти неделю не делала технических упражнений, технически прыжковых.

Мы постоянно поздравляем друг друга с успехами. Даже еще до того, как я прыгнула мировой рекорд, но у меня были хорошие результаты, он меня поздравлял, и я его тоже поздравляла. Для меня то, что он делает – мировой рекорд, снова мировой рекорд, и снова мировой рекорд! Ну, он – просто лучший: уже побил, сколько там? Кажется, 11 раз превзошел свой рекорд! Это очень круто! Просто слов нет. Это невероятная мотивация улучшать свои результаты.

– Как он Вас называет – Ярослава, или иначе?

– Рося. Как в инсте подписано, так и называет.

– А вы его – Мондо?

– Мондо, да. У него вообще имя Арман Дюплатис, но Мондо, он взял себе псевдоним, и теперь он с ним.

– Псевдоним на весь мир. Кстати, когда вы получили золотую олимпийскую награду на арене "Стад де Франс", на следующий день он побил мировой рекорд (6.25 м) в третьей попытке. Вы тогда видели это?

– Сам рекорд я не видела, потому что тогда уже меня забрали после награждения на большое количество интервью, так что очередное достижение Мондо я пропустила. Но я видела его попытки до этого. Я уже была за стадионом, когда услышала гул стадиона: было ясно, что есть новый мировой рекорд.

– Будет ли Ваша новая цель: в следующий раз установить мировой рекорд на самых престижных соревнованиях, таких как Олимпиада или чемпионат мира?

– У меня, конечно, есть цель улучшать свой результат на главных стартах сезона, но, конечно, еще есть мечта установить олимпийский рекорд, поэтому идем к этому, через 4 года увидим.

– Для того чтобы побить олимпийский рекорд, нужно прыгнуть на Играх 2.07. Именно так, как было в тот день перед мировым рекордом, да?

– Да, 2.07 со второй попытки, а вот 2.10 с первой. Вообще это было что-то совсем неожиданное, потому что продолжалась подготовка к Олимпийским Играм. Когда я прыгнула 2.07, это уже был рекорд Украины – как будто все, задача выполнена. И, в принципе, тогда такое мнение крутилось в голове: "Прыгать, не прыгать?", ведь впереди – Олимпийские игры. Но все же решили прыгать, потому что я сказала себе: "Попробую одну попытку, а там как получится". И получилось!

Ярослава Магучих Getty Images

– Если говорить о таких соревнованиях, как чемпионат мира или Олимпийские Игры, все же основная концентрация идет на борьбу с соперниками?

– Основная борьба вообще всегда сама с собой. Я не сильно смотрю на соперниц: меня этому Татьяна Владимировна научила с детства. Я борюсь сама с собой, я хочу превзойти свой же прыжок. Ну, и с планкой еще борьба, потому что ее нужно перепрыгнуть. Поэтому я не обращаю внимания, как прыгают другие девушки, но, конечно, я могу и похлопать, когда лежу, но я не смотрю сами прыжки.

– А как Вы узнаете, как прыгнула другая?

– Узнаю из реакции публики. Или есть табло, которое я вижу лежа. Стараюсь лечь так, чтобы мне было видно табло, чтобы я видела, когда мне следует прыгать дальше, за кем я иду, и скоро ли дойдет моя очередь.

– Но ведь конкуренция в секторе выглядит по-разному. Одно дело, когда вы прыгаете и у вас постоянно есть преимущество, а другое дело, когда борьба идет "ноздря в ноздрю". Это на вас не влияет?

– Я на это не обращаю внимания, на меня это не влияет.

– Даже когда девушки берут, одна за другой, скажем, 2.00, 2.01, 2.02…

– Нет, не влияет, никак.

– Кстати, по моим наблюдениям Вы начали иногда улыбаться перед прыжком. Не так, конечно, как всегда улыбающаяся Никола Олислагерс, но иногда случается…

– Озарения? (улыбается)

– Да. Что это значит?

– На самом деле они очень редко бывают, потому что обычно я очень сосредоточена, думая о том, что мне нужно сделать, как разбежаться. Но вот перед мировым рекордом я шла себе такая улыбчивая и думала: "Все – на рекорд! Снова попытки!". У меня уже были попытки на мировой рекорд до этого – в 2022 году. И это был такой второй раз, когда я пыталась побить этот рекорд.

Но на самом деле, прежде всего, мне казалось, что я была достаточно уставшей, потому что, к сожалению, использовала много энергии на малых высотах: 195 взяла со второй попытки, 201 – со второй, 203 – со второй и 207 – тоже со второй … Одним словом, четыре попытки просто так пошли – в никуда. И тут – 210… Но, откровенно говоря, я так настраивалась, у меня были мысли такие: "Это же какой праздник будет!". И я думала почему-то именно об этом – о празднике в Украине. И вот так вышла на старт, думая: "Если я прыгну, это будет просто праздник сейчас". И так получилось, что я прыгнула, и я очень довольна, что все же все наши усилия, то, над чем мы работали с тренершом, все сработало, и я прыгнула.

– Прыжки высоту – это главное в Вашей жизни?

– Ну, это моя сфера деятельности, это мой заработок на этот момент. Поэтому да, прыжки высоту – это дело, которое я обожаю, и хочу им заниматься. Но, конечно, еще семья. Самое главное в жизни – это семья и любящий человек.

– Это же Татьяна Степанова увидела у вас прыгунью, не так ли? Вы ведь начинали с барьерного бега, а тренер была специалистом именно в этом виде легкоатлетической программы?

– Да, она была специалистом по барьерному бегу, но когда ты приходишь в легкую атлетику, то пробуешь все виды – бег, прыжки в длину, метание, высоту. И у меня было так: я и бегала с барьерами, и прыгала в высоту. У меня даже сейчас, если зайти на мой профиль в Мировой атлетике, есть один результат с 2017 года – 100 метров с барьерами, которые я бежала на Олимпийском созвездии Приднепровья на открытии стадиона "Олимпийские резервы в Днепре". И этот результат до сих пор у меня указан в профиле! Но потом мы поняли, что мне больше нравится высота, и лучше получаются именно прыжки, поэтому решили, что все-таки высотой будем заниматься и совершенствовать навыки.

Магучих и Степанова Instagram

– То есть Фемке Бол Вы бы точно не стали, ведь она бегает 400 метров с барьерами?

– О нет, так далеко – нет! (смеется) О беге с барьерами сначала шла речь, потому что я бежала такими широкими шагами, но на 400 метров – нет. Сейчас я очень рада, что мы выбрали именно прыжки в высоту.

– 1 декабря Мировая атлетика назовет лучших атлетов года. Вы тоже там претендентка на награду. Насколько волнующий этот момент?

– Это очень волнительно, потому что у меня есть и от World Athletics награда "Восходящая звезда" за 2019 год, потому что тогда я установила юниорский рекорд мира 2.04. Его еще не побили, кстати. Он держится уже 5 лет… Конечно, волнующий момент и конкуренция такая хорошая, очень хочется и там… 1 декабря поедем туда, будем на этом награждении.

– Признание лучшей атлеткой Европы стало для вас весомым и ценным достижением?

– Конечно, потому что, во-первых, это признание моих спортивных достижений, во-вторых, для меня это была еще одна возможность напомнить во время трансляции, что мы продолжаем бороться за нашу независимость.

– Мы благодарим вас, что вдохновляете своими достижениями всех нас, в том числе и спортивных журналистов. Скажите, как вы воспринимаете работу спортивных журналистов?

– Я хочу пожелать вам еще большего вдохновения и сил освещать все наши результаты, потому что сейчас у нас много спортсменов, достойно представляющих нашу страну на международном уровне. Благодарю вас за ваш труд! И хочу отметить, что сейчас спортивные журналисты работают гораздо лучше, чем когда-либо: все знают, что я прыгаю в высоту (смеется).

– А вот такой неожиданный вопрос: Вы когда-нибудь пробовали прыгать с шестом?

– С шестом, кстати, никогда не прыгала, потому что я никогда не занималась ни акробатикой, ни спортивной гимнастикой. Когда-то вместе со мной прыгала девочка, и она однажды решила попробовать. Ну ей захотелось. И она после той попытки вся была в синяках, потому что с шестом, там выходы... Это совсем другое... И она говорит: "Нет, не мое". Хорошо, что ничего не сломала.

– Ярослава, скажите, каким будет следующий год?

– Победоносным. Очень хочется, чтобы в следующем году была наша главная победа, и закончилась война, и наши люди смогли вернуться домой из разных стран мира, и мы отстроили нашу страну, и жили в мирной атмосфере.

– И вы тогда сможете почаще бывать в Днепре, где будет спокойнее. Сейчас, когда Вы в Днепре, когда беспокойно, спускаетесь в укрытие?

– То спокойно, то беспокойно, да. Но иногда я очень крепко сплю, потому что я устаю, и я не слышу ничего, а потом узнаю из новостей, что где-то что-то было. Но такая жизнь.

Александр Гливинский, для Чемпиона

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