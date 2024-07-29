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Украина, родная, это для тебя — Харлан не сдержала эмоций после выгранной бронзы

Владислав Уткін — 29 июля, 22:41
Украина, родная, это для тебя — Харлан не сдержала эмоций после выгранной бронзы

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан эмоционально отреагировала на бронзовую медаль Олимпиады-2024 на саблях.

33-летняя спортсменка не сдержала слез и посвятила важную награду Украине.

"Украина, мы тебя любим, это для тебя, родная, это для тебя", - сказала Харлан после победы.

Для Харлана это третья личная бронзовая награда после Лондона-2012 и Рио-2016. Также у Ольги есть две командные олимпийские медали – золотая из Пекина-2008 и серебряная из Рио-2016. Кроме того, Харлан — вторая после Яны Клочковой украинка, у которой всего пять медалей Олимпийских игр.

В Париже у 32-летней украинки будет шанс выиграть еще одну командную награду. Турнир женских сборных в сабле начнется 3 августа в 14:00 по Киеву, в четвертьфинале украинкам будут противостоять итальянки.

Чемпион проводит текстовую трансляцию третьего соревновательного дня Олимпийских игр 2024 года.

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Ольга Харлан

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