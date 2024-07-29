Украина, родная, это для тебя — Харлан не сдержала эмоций после выгранной бронзы
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан эмоционально отреагировала на бронзовую медаль Олимпиады-2024 на саблях.
33-летняя спортсменка не сдержала слез и посвятила важную награду Украине.
"Украина, мы тебя любим, это для тебя, родная, это для тебя", - сказала Харлан после победы.
Для Харлана это третья личная бронзовая награда после Лондона-2012 и Рио-2016. Также у Ольги есть две командные олимпийские медали – золотая из Пекина-2008 и серебряная из Рио-2016. Кроме того, Харлан — вторая после Яны Клочковой украинка, у которой всего пять медалей Олимпийских игр.
В Париже у 32-летней украинки будет шанс выиграть еще одну командную награду. Турнир женских сборных в сабле начнется 3 августа в 14:00 по Киеву, в четвертьфинале украинкам будут противостоять итальянки.
Чемпион проводит текстовую трансляцию третьего соревновательного дня Олимпийских игр 2024 года.