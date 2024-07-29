Харлан: Какая бы медаль ни была, она для меня золотая

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан заявила, что бронзовая награда на Олимпиаде-2024 имеет чрезвычайную ценность в условиях войны в Украине.

Об этом 33-летняя спортсменка сказала в комментарии Общественное Спорт.

"Совершенно другая медаль, она бронзовая, но для меня золотая. Какая бы медаль ни была, она для меня золотая. Потому что за тех кондиций, учитывая то, где сейчас находится наша страна, через что мы проходим, через что проходит каждый спортсмен, который здесь представляет нашу страну... Это не передать просто.

Я не знаю, что я сделала. Это просто не передать. Я посвящаю это всей Украине, друзья, это вам. Посвящаю это нашим защитникам и защитницам. Я посвящаю это тем спортсменам, которые не могут сюда приехать, потому что их убила Россия.

Где взяла силы на камбек с кореянкой? Я украинка. У нас есть силы, у нас всегда будут силы. Мы всегда будем бороться", - рассказала Харлан.