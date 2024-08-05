Ковтун: Будем работать, чтобы, возможно, на следующих Олимпийских играх было золото

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2024 в своем коронном виде — в упражнениях на параллельных брусьях. После своего успеха новоиспеченный серебряный призер ответил на вопросы Александра Гливинского.

— Итак, Илья, серебряный успех, воспринимаем его именно так?

— Да, я считаю, что это успешное исполнение комбинации. Можно было немного лучше, конечно, но я доволен, тренер доволен. Я считаю, что все очень довольны.

— Вы выступали первым, вчера мы разговаривали с вашими коллегами, что это непросто, потому что судьи присматриваются, придерживают оценки. Как вам это было? Были такие мысли или отвлечены?

— Немножко имел страх, но имел страх только за то, что должен был выйти первым и сделать максимум. Только за это я волновался, но я вышел, сделал все, что мог, и сейчас видим конечный результат.

— Когда наблюдали других, очень волновались?

— Нет, потому что знал, что сделал все, что мог на этих соревнованиях, на этом деле. Поэтому не было много волнения: ты сделал все, что мог, а дальше уж как будет.

— Серебро это круто, но спрошу китайца, у него и сложность была и такие баллы в квалификации. С ним было реально сражаться?

– Да, со всеми реально бороться. Это спорт, как я говорил раньше. Здесь много стресса, эмоций, переживаний, потому со всеми можно бороться. Но, как мы видим, он очень хорошо делает брусья, и в Токио стал олимпийским чемпионом и здесь. Посмотрим, как будет в Лос-Анджелесе.

— Что нужно добавить, какой еще потенциал, чтобы бороться за золото?

— Сейчас будут меняться правила с нового года, мы переходим из 10 элементов на 8, поэтому мы будем усложнять элементы, делать это все сложнее. И после первых двух лет можно посмотреть, где ты можешь быть конкурентом.

— Для вас новые правила лучше?

— Лучшие для всех, потому что 8 элементов это – не 10. Это уже немного легче, но сейчас гимнастам нужно делать более сложные элементы, может быть больше травм, но это будет интересно.

— Сегодня у 4-х финалистов были и срывы, и очень серьезные огрехи, это волнение, психология или просто шли ва-банк, по вашему мнению?

— Не знаю, как у всех, но я считаю, что да, многие ставили все на кон. Спортсмены много тренировались, и Олег, видите ли, последний шанс у него был, я считаю, он тоже волновался очень. И Лукас Даузер за месяц до соревнований имел травму, что-то с бицепсом было, все ставили много на кон, поэтому были огрехи или неудачи.

— У вас тоже была травма в конце прошлого года, операция была сделана, насколько удалось восстановиться за это время?

— Восстановился очень хорошо, потому что уже через 17 дней после операции я начал ходить. Дело в том, что, к сожалению, не было времени пробовать ходить, хромать и т.д. Я начал тренироваться через три недели, был на физиотерапии в Германии. Я считаю, что мне удалось очень хорошо подготовиться к соревнованиям и все это сделать.

— Будете ли еще стартовать в этом сезоне? В Венгрии еще будет Кубок мира, как известно.

— Да, но, к сожалению, я не буду там, потому что сделал операцию и сделал плюс-минус 50 процентов восстановления: я только почистил ногу, а есть еще проблемы со связями. После Олимпиады опять буду обследоваться, будем смотреть, что делать дальше, потому что нога еще немного беспокоит.

– Вы планируете долго отдыхать?

— Я не планирую сейчас именно отдых, я планирую реабилитацию и восстановление своего тела, потому что работали на максимум. Это будет и тренировка и отдых, это не будет пауза.

– Насколько эта медаль для вас трудна? Вы стояли на пьедестале со скромной улыбкой, что внутри было?

– Я на соревнованиях очень скромный. Тренер так научил с детства, что на соревнованиях нужно быть застенчивым, а дома ты можешь радоваться. Это очень многое для нас значит, потому что мы прошли очень много проблем и с ногой, и в спорте. Из-за того, что я иногда много тренируюсь, с координацией появляются проблемы. В первую очередь, это не для меня результат, а для моего тренера, потому что она женщина и показала такой результат в мужской гимнастике.

— Если не ошибаюсь, кажется, вы говорили, что хуже всего — это 2 и 4 место. Что вы сейчас думаете?

— Да, хуже всего 2 и 4 место, но это был последний мой шанс на медаль и я считаю, что 2 место сейчас это очень хорошо. Но будем работать, чтобы, возможно, на следующих Олимпийских играх было первое.

— Когда будет первое место, на какое эмоциональное празднование вы способны?

— Пока не знаю, сначала позвоню родителям и сестре, потому что они очень волнуются. А там уж посмотрим, как праздновать.