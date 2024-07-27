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Костевич не смогла преодолеть квалификацию на Олимпиаде-2024

Олександр Булава — 27 июля, 15:18
Костевич не смогла преодолеть квалификацию на Олимпиаде-2024

39-летняя украинка Елена Костевич не смогла квалифицироваться в финал Олимпийских игр-2024 в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

Украинка выбила 572 очка, что стало 19-м результатом в отборе. Для попадания в финал Елене нужно было попасть в восьмерку лучших.

Для Костевич, у которой есть золото (Афины-2004) и бронза (Лондон-2012) в этом виде программы, это шестые Олимпийские игры в карьере. Она впервые за 8 лет не прошла в финал Игр в стрельбе из пневматического пистолета.

Елена продолжит борьбу в стрельбе из быстрострельного пистолета на 25 м. Квалификация этого вида программы состоится 2 августа.

Ранее квалификацию в стрельбе из пистолета на 10 метров провалили украинцы Виктор Банькин и Павел Коростылев.

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