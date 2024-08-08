Украинка Конотоп установила олимпийский рекорд, который продержался менее трех минут

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп установила новый олимпийский рекорд на Играх-2024 в Париже.

23-летняя харьковчанка совершила успешную попытку на 104 килограмма в рывке. Однако уже менее чем через три минуты ее конкурентка превзошла достижение Камилы.

После этого Конотоп совершила две неудачные попытки на 106 кг и получила травму. Пока неизвестно, сможет ли она продолжить соревнования в толчке. После первого вида тяжелой атлетики представительница Украины занимает четвертое место.

Чемпион ведет текстовую трансляцию 13-го дня Олимпийских игр-2024, в которой оперативно сообщает о всех главных событиях.