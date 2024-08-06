Скандал набирает обороты: Кипьегон вернули серебро Олимпийских игр-2024

Кенийской бегунке Фаит Кипьегон вернули серебряную медаль Олимпийских игр-2024 в беге на 5000 метров.

Об этом сообщает пресс-служба Олимпиады в Париже.

Организаторы соревнований удовлетворили апелляцию Кении по дисквалификации, которую получила Кипьегон после завершения забега. Отметим, что Фаит лишили медали из-за толкотни с эфиопкой Гудаф Тсегай, которой принадлежит мировой рекорд на этой дистанции (14.00,21). В итоге Тсегай оказалась на 8 строчке.

По возвращении серебра в Кипьегон бронзовую награду потеряла итальянка Надя Баттоклетти, а нидерландка Сифан Хассан опустилась со второго места на третье. Золотую медаль завоевала землячка Фаит Беатрис Чебет (14:28.56).

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