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Скандал набирает обороты: Кипьегон вернули серебро Олимпийских игр-2024

Станіслав Лисак — 6 августа, 10:02
Скандал набирает обороты: Кипьегон вернули серебро Олимпийских игр-2024

Кенийской бегунке Фаит Кипьегон вернули серебряную медаль Олимпийских игр-2024 в беге на 5000 метров.

Об этом сообщает пресс-служба Олимпиады в Париже.

Организаторы соревнований удовлетворили апелляцию Кении по дисквалификации, которую получила Кипьегон после завершения забега. Отметим, что Фаит лишили медали из-за толкотни с эфиопкой Гудаф Тсегай, которой принадлежит мировой рекорд на этой дистанции (14.00,21). В итоге Тсегай оказалась на 8 строчке.

По возвращении серебра в Кипьегон бронзовую награду потеряла итальянка Надя Баттоклетти, а нидерландка Сифан Хассан опустилась со второго места на третье. Золотую медаль завоевала землячка Фаит Беатрис Чебет (14:28.56).

За всеми главными событиями 11 дня Олимпийских игр 2024 года удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.

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