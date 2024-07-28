Кано, которого тренирует украинец, завоевал золото Олимпийских игр в шпаге

Японский фехтовальщик Коки Кано завоевал золотую награду на Олимпийских играх-2024 в индивидуальной шпаге.

Кано оказался сильнее в финале француза Яника Бореля. Поединок завершился со счётом 15:9.

Отметим, что Коки тренирует украинский специалист Александр Горбачук, чемпион Европы-2001 в командной шпаге.

Напомним, что парень Ольги Харлан Луиджи Самеле завоевал бронзу Олимпиады-2024 в личной сабле.

Соревнования по фехтованию на летних Олимпийских играх 2024 года проходят в Большом дворце в Париже с 27 июля по 4 августа 2024 года. Всего на Олимпиаде-2024 разыгрывается 12 комплектов наград в фехтовании — 6 у мужчин и 6 у женщин.